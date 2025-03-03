Требования президента Украины Владимира Зеленского, высказанные в ходе публичной перепалки с главой США Дональдом Трампом, раскритиковал американский министр торговли Говард Лютник.

Соответствующее заявление чиновника прозвучало в эфире телеканала CNN.

"Зеленский сказал: "Я хочу 300 миллиардов долларов репараций от России и гарантии безопасности; я хочу, чтобы они убрались с моей земли; я хочу всю землю и полное освобождение наших территорий. И гарантий". Серьёзно?! Вся земля? Это просто невозможно! Он не человек, который хочет мира, а человек-проблема", – сказал министр США.

При этом Лютник высказал убеждение, что Трамп не настаивает на отставке Зеленского.

"Он (Трамп - Ред.) не вмешивается в украинскую политику. То, чего он действительно хочет – это стать миротворцем", – добавил чиновник.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах США, включая возможную заморозку помощи Украине, американский министр торговли отметил, что Трамп "тщательно рассмотрит, что делать и как реагировать".

Лютник подчеркнул, что его президент "будет определять, какие инструменты он может использовать в отношении России, а какие – в отношении Украины, чтобы заставить их сесть за стол переговоров".

Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений об Украине, среди которых – скорейшее прекращение огня и сырьевая сделка с Киевом.

Как мы также сообщали, Трамп пока не обсуждал прекращение военных поставок Украине.