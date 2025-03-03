Президент США Дональд Трамп заявил, что вариант остановки военной помощи Украине ещё не обсуждался, но дал понять, что его могут обсудить.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я даже не говорил об этом сейчас. Я имею в виду, что сейчас посмотрим, что произойдет. Многое всего происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Это как в бизнесе", – заявил президент США.

Между тем действующие и бывшие официальные лица США сообщили газете The Wall Street Journal, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов.

Финансирование было остановлено в последние недели на фоне заморозки администрацией иностранной помощи, отмечает издание.

В свою очередь газета The Washington Post подтверждает, что Трамп обсуждает возможное прекращение военной помощи Украине.

Президент Дональд Трамп днем проведет встречу с высокопоставленными чиновниками США, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине, сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель администрации.

Помимо приостановки поставок вооружений, таких как боеприпасы и радары, рассматривается еще один вариант – сокращение обмена разведданными и прекращение подготовки украинских военнослужащих и пилотов.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Трамп всегда скептически относился к поддержке Украины, однако его советники начали всерьез разрабатывать варианты прекращения военной помощи после бурной перепалки в Овальном кабинете на прошлой неделе между Трампом, Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Зеленский заявил, что военная помощь от США продолжает поступать, Украина рассчитывает на ее продолжение.

Западные медиа писали, что Трамп собирает совещание, на котором могут принять решение по остановке помощи Украине.