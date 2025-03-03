На фоне последних бурных событий вокруг визита Владимира Зеленского в Вашингтон, а также переговоров между Россией и США четко обозначилась разница между Великобританией и Америкой в подходах к войне в Украине.



Причем происходит это далеко не в первый раз. Даже при Джо Байдене, когда премьер-министром Британии был Борис Джонсон, последний вел свою политику в отношениях с Киевом, далеко не всегда совпадавшую с американской линией.



Кроме того, сразу после прихода к власти Дональда Трампа британского премьера Кира Стармера жестко атаковал Илон Маск. В целом отношения между новой администрацией в Вашингтоне и Лондоном были очень напряженными и несколько потеплели лишь буквально в последние недели.



На этом фоне в медиапространстве получила распространение конспирологическая теория о том, что все события в мире сейчас определяются противостоянием США и Британии и что британцы сейчас якобы формируют масштабную антиамериканскую коалицию в составе Европы, Турции, Китая и Индии. Согласно конспирологической теории, в рамках этой стратегии британцы и торпедируют попытки США быстро закончить войну в Украине и наладить отношения с Россией - чтобы не дать Вашингтону усилить свои позиции в глобальном противостоянии с британцами за счет союза с Москвой.



Более того, даже внутриполитические процессы в Украине эта теория описывает с точки зрения американо-британского противостояния. Например, Андрея Ермака считают человеком британцев, а противостоящих ему во внутриаппаратной борьбе Давида Арахамию и Кирилла Буданова – людьми американцев. По поводу Валерия Залужного у конспирологов мнения разошлись. Одни считают, что он британский человек, раз работает послом в Лондоне. Другие, что он американский, а Зеленский специально сослал его в Лондон, чтобы он там был под присмотром у англичан.



Как и любая другая конспирология, теория американо-британской войны за мировое господство основана на некотором количестве реальных фактов.



Начнем с того, что вопреки распространенным клише об англо-саксонском альянсе большую часть истории отношения США и Британии были напряженными или даже враждебными. По очень многим вопросам они выступали ближайшими конкурентами друг другу. Собственно, само американское государство родилось в войне за независимость от британской короны. Затем британцы воевали с американцами в начале ХІХ века. Потом было длительное противостояние США и Британии в борьбе за влияние и контроль над получившими независимость государствами Латинской Америки. После Второй мировой войны не только Советский Союз, но и американцы приложили немало усилий к распаду ослабленной Британской колониальной империи. США системно изгоняли британцев из ключевых узловых точек мировой геополитики. Например, с Ближнего Востока. Классический пример – Суэцкий кризис 1956 года, в ходе которого именно американцы не дали Британии и Франции вернуть контроль над национализированным египтянами Суэцким каналом, остановив англо-французскую военную операцию.



И лишь примерно с 1970 годов отношения между Британией и США стали действительно очень тесными - после того как Лондон смирился с потерей своего имперского статуса и полностью лег в фарватер Вашингтона.



Однако по мере ослабления геополитической хватки США в последние 20 лет в мире начался процесс возрождения прежних центров силы, которые пытаются реанимировать свое имперское величие. В этом направлении, например, идут Россия и Турция. И Лондон тоже начал проявлять активность, выстраивая взаимосвязи со многими странами. Причем далеко не всегда это совпадает с планами Вашингтона.



Классический пример – ситуация на Ближнем Востоке. Там есть несколько групп стран, каждая из которых находится в непростых отношениях друг с другом. Одна из них – это Иран с союзниками. Считается, что он ориентируется на Россию и Китай.



Вторая – ориентированная на американцев группа Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Плюс, конечно, Израиль как главный союзник США на Ближнем Востоке.

Третья – альянс Турции и Катара, а также союзных им группировок вроде "Братьев мусульман" или пришедших к власти в Сирии исламистов во главе с Ахмедом аш-Шараа (он же аль-Джулани). Также Турция и Катар наряду с Ираном активно поддерживали ХАМАС. И вот как раз эта группа считается близкой к британцам (к слову, нынешний глава МИ-6 Ричард Мур был послом Британии в Турции и установил тесные отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом).



Ситуация вокруг Израиля и в Сирии после свержения Башара Асада четко высвечивает все эти противоречия.



Турция и Катар поддерживают новые сирийские власти. В то время как американцы, судя по сообщениям западных СМИ, режимом аш-Шараа недовольны и требуют переформатирования правительства с целью большего учета интересов различных этнорелигиозных групп. Более того, в СМИ появлялись сообщения, что США и Израиль хотели бы сохранить в Сирии российские военные базы, чтобы сбалансировать таким образом влияние Турции. В целом враждебную позицию по отношению к Джулани занимает и Израиль, который сейчас активно поддерживает движение друзов против новых сирийских властей. США и Израиль также поддерживают сирийских курдов, которых Турция воспринимает как главную угрозу в Сирии.



Что касается Украины, то, безусловно, у британцев и Трампа явно разное видение развития ситуации с войной и миром. Трамп хочет закончить войну как можно скорее, британцы – продолжать ее дальше. Правда, Стармер предпринял немало усилий, чтобы приблизить позицию американской администрации к своей, однако, как мы писали, все его старания пустил прахом Зеленский, ввязавшись в публичную перепалку с Трампом.



То есть действительно можно констатировать, что Британия по многим направлениям ведет свою геополитическую игру, которая зачастую не совпадает с игрой американцев, а иногда ей прямо противоречит. Однако конспирологическая теория о войне США и Британии за мировое господство не верна в том смысле, что крайне преувеличивает возможности и влияние Лондона на мировые процессы.



Британия сейчас находится в тяжелой экономической ситуации. Армия и флот, как признают сами британские военные, слабы. Внутриполитическая ситуация нестабильна. Большое количество мигрантов создает потенциальную точку сильного напряжения.



В таких условиях играть какую-то серьезную роль в мировых делах Британия объективно не в состоянии. Да, Лондон может много интриговать и посредничать. Но для каждого из крупных мировых игроков отношения друг с другом намного важнее, чем отношения с Лондоном. Это касается, например, теории о том, что Лондон хочет выстроить альянс Европы против США и РФ. Начнем с того, что Британия не является членом ЕС. Но даже не это главное. Британия не в состоянии возместить европейцам ни рынок сбыта в США, ни американскую военную поддержку. Даже с Россией, несмотря на нынешнюю враждебность, для Евросоюза отношения потенциально намного важнее, чем с Британией, учитывая выгоду для европейской экономики от импорта российских энергоносителей.



В Киеве популярна тема создания некоего военно-политического альянса в составе Украины, Польши, Прибалтики и Британии. Но где в этой "малой Антанте" деньги? Где оружие? Где экономика? Где энергоносители и прочие природные ресурсы?



Или, например, Турция. Для того чтобы решать вопросы в отношениях на Ближнем Востоке со своими соседями или с американцами, туркам не нужны никакие британские посредники. Также не нужны они Эрдогану и для договоренностей с Владимиром Путиным.



События последних лет показали, что мир действительно меняется, регионализируется и фрагментируется. И для каждой из стран отношения со своими соседями становятся важнее, чем даже отношения со Штатами, не говоря уже о Британии. Даже Вашингтон уже не может прочно контролировать мировые процессы. У Британии ещё достаточно сил и умения, чтобы втянуть какую-либо страну в конфликт с противниками Лондона. Но оказать затем этой стране ощутимую помощь в конфликте, особенно если он перерастет в войну, Британия уже не в состоянии.

Как любит говорить в таких случаях Трамп, "у вас нет козырей на руках".