Живущие в Сирии друзы попросились в состав Израиля.

Об этом сообщают израильские телеграм-каналы.

Они опубликовали видео, как утверждается, "народного схода" в одном из друзских поселений на юге Сирии, куда вошли израильские войска. Выступающий с речью говорит: "Мы хотим находиться под израильским правлением и просим Израиль не покидать деревни на юге Сирии".

Друзы - это арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама (друзизм) и проживающий в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. В Израиле они, в отличие от других арабов, лояльны властям. Численность друзов в настоящее время превышает 1,5 миллиона человек.

Напомним, израильская армия после свержения Башара Асада вошла в несколько населённых пунктов Сирии за пределами буферной зоны на Голанских высотах - то есть на международно признанной территории Сирии.

Захватившие власть в Дамаске исламистские группировки во главе с лидером организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Мухаммадом аль-Джалани против вторжения Израиля прямо не высказывались.

Некоторые эксперты предположили, что Израиль может создать на землях сирийских друзов свою буферную "народную республику". Но официально о таких планах Израиль никогда не заявлял.

Как мы писали, на днях Израиль заявил об уничтожении всего сирийского флота.