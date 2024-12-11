Покинуть Сирию Башара Асада уговорила Россия, убедив его, что он проиграет войну вооруженным группировкам. Побег президента организовали агенты российской разведки, которые вывезли Асада через свою авиабазу в Сирии. При этом транспондер самолета отключили, чтобы избежать слежки.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Когда сирийская армия не оказала особого сопротивления повстанцам в Хаме, Москва пришла к выводу, что "больше не может ничего сделать для поддержки режима Асада".

Осознавая это, в Кремле "находились под впечатлением от видеозаписи убийства и нанесения увечий толпой ливийскому лидеру Муаммару Каддафи" в 2011 году.

Асаду предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это "немедленно". Тот согласился на предложение Москвы. Его вывезли из Дамаска на самолете через российскую авиабазу Хмеймим.

Напомним, на днях в Кремле признали, что Асад находится в России, а дать ему убежище распорядился Владимир Путин.

Между тем в Сирии уже начались публичные расправы над бывшими сторонниками Асада, а также поддерживавшими его группами.

Главой временного правительства Сирии стал 38-летний Мухаммед аль-Башир, соратник лидера исламистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной ООН террористической.