Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, но остались рядом с побережьем.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки BlackSky и Planet Labs.

Согласно снимкам, ранее Россия имела пять надводных кораблей и одну подлодку в Тартусе. Спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья. Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря.

Reuters добавляет, что у России есть большая авиабаза в прибрежном городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе.

Напомним, накануне израильские войска атаковали свыше 250 военных объектов в Сирии, в том числе в Латакии, где расположены базировавшиеся в Тартусе военные базы РФ. Израиль подтвердил удары по военным объектам Сирии, заявив об уничтожении всего сирийского флота.

А перед этим сирийские повстанцы в ходе переговоров с Москвой гарантировали безопасность российских военных баз.

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