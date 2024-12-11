Сирия после свержения режима Башара Асада должна не повторить "ужасающие сценарии" Ирака, Ливии и Афганистана, не скатиться к новой гражданской войне и не породить очередной кризис беженцев.

Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Европарламенте, передает Euronews.

"Ближайшие недели, безусловно, имеют решающее значение для того, чтобы понять, в правильном ли направлении развивается ситуация. Права всех сирийцев, включая представителей многих меньшинств, должны быть защищены. Крайне важно сохранить территориальную целостность Сирии, её независимость, суверенитет, а также государственные институты", – сказала Каллас.

Она отметила, что Брюссель будет судить об организации "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Дамаске, "не по словам, а по делам" (в ЕС, а также в США и ООН эту организацию признали террористической).

"Первые сигналы позитивны, но мы не будем торопиться с заключением каких-либо соглашений. Важно, чтобы мы поддерживали тесные контакты с региональными и глобальными игроками, чтобы помочь Сирии построить нормальную жизнь", – заявила Каллас.

Между тем свержение Асада в соседней Сирии прокомментировал лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Как передает IRNA, он обвинил в эскалации насилия в стране США и Израиль.

"События, произошедшие в Сирии, несомненно, были организованы в командных штабах США и Израиля. В недавних событиях в Сирии соседнее государство сыграло - и продолжает играть - заметную роль, однако США и сионистский режим являются главными разработчиками плана. У нас имеются доказательства этого", - утверждает Хаменеи.

На днях сообщалось, что в Европе ожидают 1,5 миллиона беженцев из Сирии.

Также мы писали, что Израиль ведет активные боевые действия в Сирии. Так, ЦАХАЛ уничтожил весь сирийский флот.