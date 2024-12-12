Имя Абу Мухаммада аль-Джулани сегодня не сходит с главных страниц мировых СМИ после того, как возглавляемая им организация "Хайят Тахрир аш-Шам" начала победоносное наступление из Идлиба на севере Сирии и менее чем за 2 недели сокрушила режим Башара Асада.

Западные медиа его называют "прогрессивным джихадистом". При том что США внесли Хайят Тахрир аш-Шам в список террористических организаций, а "за голову" самого аль-Джулани американцы давали награду в 10 миллионов долларов.

Кто он такой в реальности?

На самом деле лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" зовут Ахмадом Хусейном Аш-Шараа: аль-Джулани это скорее боевой псевдоним, который, кстати, указывает на родину аль-Джулани – деревню Ар-Рафид на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Свою карьеру в качестве боевика-исламиста аль-Джулани начал в 22 года, когда в 2003 году отправился добровольцем в Ирак - воевать против вторгнувшихся туда США в составе отрядов организации "Джунд аш-Шам", иракского подразделения "Аль-Каиды". Аль-Джулани попал в плен к американцам и провёл несколько лет в заключении в концентрационном лагере Кэмп-Букка на территории Ирака.

К моменту его освобождения иракское подразделение "Аль-Каиды" объединилось с рядом других исламистских группировок с созданием организации "Исламское государство Ирака" - зародыша будущей ИГИЛ. После освобождения аль-Джулани вступил в ряды данной структуры.

С началом беспорядков в Сирии в 2011 году, быстро переросших в гражданскую войну, руководство "Исламского государства Ирака" увидело в этих событиях возможность распространить свою деятельность и на эту страну. Уроженец Сирии, аль-Джулани стал именно тем человеком, которого отправили организовывать местное отделение "Исламского государства" во главе группы в шесть (по другим данным, семь) человек. Так и появилась организация, известная как "Джебхат ан-Нусра", которую возглавил аль-Джулани. Несмотря на столь скромные ресурсы, аль-Джулани быстро удалось превратить свою организацию в мощную силу, вскоре ставшую одной из ключевых игроков в войне в Сирии.

Впервые "Джебхат ан-Нусра" громко заявила о себе терактом 6 декабря 2011 года: начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался возле здания управления сирийской разведки в Дамаске. Тогда погибли 44 человека, 166 получили ранения. Следующий громкий теракт устроили всего через месяц: в январе 2012-го террорист-смертник взорвал себя в столичном квартале Аль-Мидан, взрыв унёс жизни 26 человек. 10 февраля прогремел взрыв в Алеппо, его жертвами стали 28 человек. Организация стала известной, и в её ряды стали массово стекаться исламисты.

Этому способствовала и поддержка "Аль-Каиды", обеспечивавшей "Ан-Нусре" приток добровольцев со всего мира. Одновременно "Ан-Нусру" признали террористической организацией в США, России, Турции, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Канаде и других странах, а также на уровне ООН.

При этом "Ан-Нусра" продолжала сотрудничать с поддерживаемой Западом Сирийской Свободной Армией: именно в занятом ССА Алеппо она превратилась из подпольной группировки в квазигосударство с собственными органами управления и армией. К концу 2012 года "Ан-Нусра" контролировала что-то около четверти территории Сирии – в основном на севере и востоке страны.

Растущее влияние "Джебхат ан-Нусры" сначала радовало, но затем начало смущать руководителей "Исламского государства Ирака" - тем более что аль-Джулани не переставал подчёркивать, что считает "Ан-Нусру" частью Аль-Каиды, которая к тому времени побила горшки с ИГ, а себя – подчинённым лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири.

В начале 2013 года предводитель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади заявил о создании "Исламского государства Ирака и Леванта", включающего также контролируемые "Ан-Нусрой" территории, а саму "Ан-Нусру" - частью вооружённых сил нового объединения.

Однако аль-Джулани подчиняться аль-Багдади отказался и объявил о независимости "Ан-Нусры" как сирийского отделения "Аль-Каиды".

Это привело к разрыву, а затем и конфликту "Ан-Нусры" с ИГИЛ, который довольно быстро перерос в полномасштабную войну.

Стремительно портились отношения "Ан-Нусры" и с другими бывшими союзниками – вроде той же Сирийской Свободной Армии (ССА), находившейся, с одной стороны, под сильным влиянием США (с борьбы с которыми начинал свою карьеру джихадиста аль-Джулани), а с другой – близкой к салафитам из "Братьев-мусульман". В том же 2013 году "Ан-Нусра" объявила о разрыве с ССА, что стало серьёзным ударом для последней: многие религиозные члены ССА предпочли "Ан-Нусру", в том же Алеппо под знамёна аль-Джулани встала целая бригада из состава ССА.

2013 год был временем наивысшего взлёта "Ан Нусры" - и одновременно началом её падения, ведь у организации оказалось уж слишком много врагов. Помимо "естественных" противников в лице правительственный войск Башара Асада, "Ан-Нусре" приходилось сражаться со вчерашними союзниками из ИГИЛ и ССА.

Кроме того, наступление "Ан-Нусры" на северо-востоке Сирии встретило ожесточённое сопротивление курдских отрядов, а на западе силы "Ан-Нусры" были атакованы ливанской "Хезболлой". Вмешательство в конфликт России (на стороне правительственных войск) и США (на стороне ССА и курдов) предопределило разгром "Ан-Нусры".

Неудачи на фронте выливались в новые зверства руководимой аль-Джулани "Ан-Нусры" на пока ещё контролируемых территориях. Например, массовое убийство 450 курдских заложников, включая женщин и детей в августе 2013-го или казни 56 пленных военнослужащих сирийской армии. В августе 2014-го "Ан-Нусра" взяла в заложники 45 членов миротворческого контингента ООН: их освободили после уплаты выкупа в 20 миллионов долларов, перечисленных правительством Катара. Жестоким репрессиям подвергались также члены входящих в состав "Ан-Нусры" группировок: например, было полностью вырезано руководство заподозренной в нелояльности группы "Ахрар аш-Шам".

Однако жестокость мало помогала изменить положение на фронте: в частности, "Ан-Нусра" несла большие потери от авиаударов ВВС США и России. Ряды организации быстро редели, и аль-Джулани начал задумываться о примирении хотя бы с частью противников. В июле 2016 года аль-Джулани объявил о роспуске "Ан-Нусры" и создании новой организации - "Джебхат Фатх аш-Шам", не имеющей связей с "Аль-Каидой" и не ставящей перед собой глобальных джихадистских целей, но лишь "освобождение территории Сирии" и "сохранение идеалов сирийской революции".

"Ребрендинг" позволил аль-Джулани отчасти реабилитироваться в глазах Запада, бывших союзников из ССА и – что ещё более важно - Турции, которая включила всё ещё контролируемую бывшей "Ан-Нусрой" территорию в состав турецкой буферной зоны на севере Сирии, что фактически спасло войска аль-Джулани от полного разгрома. Сделка, впрочем, была обоюдовыгодной: Турция рассматривала "Джебхат Фатх аш-Шам" как союзника в борьбе не только против Асада, но и против остатков "Аль-Каиды" и ИГИЛ в своей зоне контроля, а также против курдов, добивающихся создания курдского государства.

Под неформальной протекцией Турции, аль-Джулани получил возможность восстановить свои силы. В 2017 году "Джебхат Фатх аш-Шам" заявила об объединении с рядом других исламистских группировок, действующих в турецкой зоне контроля и новом ребрендинге – так родилась та самая "Хайят Тахрир аш-Шам".

Впрочем, удача на поле боя ей также первое время не сопутствовала. 2017-2019 года стали периодом, когда при поддержке России и Ирана Асад смог вернуть контроль над большей частью Сирии. "Хайят Тахрир аш-Шам", вместе с другими оппозиционными Асаду группировками на севере Сири были вытеснены в Идлиб, где и находились под прикрытием Турции, а сама война в Сирии с начала 2020 года и вплоть до ноября 2024 года заморозилась. Примерно как на Донбассе с февраля 2015-го года по февраль 2022 года.

Более того, к концу 2024 года казалось, что уже и Турция готова была замириться с Асадом. Что очень беспокоило антиасадовские группировки в Идлибе.

Однако Эрдоган и Асад общего языка не нашли и, по распространённой версии, турки дали отмашку отрядам оппозиции в Идлибе начать наступление на Алеппо для "усиления переговорных позиций".

Планировалось ли изначально свергать Асада и ожидалась ли столь быстрая победа (например, в случае если Турция, Катар и прочие заинтересованные лица подкупили на корню командование армии)? Либо такой успех был неожиданным и изначально ставились куда менее амбициозные цели? Это до конца точно неизвестно. Но результат очевиден - власть в стране поменялась. И аль-Джулани, как предводитель самой боеспособной и мощной организации оппозиции, теперь имеет все шансы возглавить Сирию. Первый шаг к этому он уже сделал, продвинув на пост главы переходного правительства своего человека - Мухамеда аль-Башира

В качестве главного "лица" новой Сирии аль-Джулани уже появляется и на страницах западных СМИ, где его представляют как "прогрессивного джихадиста".

Сам Аль-Джулани также старательно поддерживает этот имидж, заявляя, что он хочет построить демократическое государство, где будут уважать права человека вне зависимости от его национальности, пола и религии.

На фоне этого уже множатся прогнозы его большого будущего. Начиная с того, что он вскоре построит процветающую Сирию, привлекая средства инвесторов из Турции, стран Персидского залива и Запада. И вплоть до роли нового "трендсеттера" в арабском и исламском мире, каким в свое время был, например, президент Египта Насер. "Трендсеттера", который может полностью изменить расклад сил на Ближнем Востоке и во всех мусульманских странах.

Однако на пути к такому "великому будущему" у Аль-Джулани есть много препятствий.

Первое – он сам и его соратники из числа многочисленных исламистских организаций. Насколько искренен Аль-Джулани, когда говорит, что он собирается "уважать права человека"? Он был активным членом террористических организаций почти два десятилетия. Он совершил многие преступления. Без пощады убивал и чужих, и своих. Может ли такой человек резко изменится и стать "демократом"? Почему он говорит, что он собирается уважать права человека – это понятно. Он говорит то, что хотят от него сейчас услышать на Западе. Но будет ли он это делать на самом деле? Как будут вести себя боевики его организации? А также прочие исламисты, в том числе и из других стран, которые наводнили Сирию. С мест уже поступает много сообщений о расправах боевиков над алавитами, христианами и теми, кого заподозрили в работе на Асада. Если эта практика будет продолжатся, то страна может вновь погрузиться в гражданскую войну. Кроме того, в Сирии продолжает действовать и ИГИЛ, который может попытаться воспользоваться хаосом, а такое освобождением из тюрем своих соратников и устроить новую волну террора.

Второе – отношение с Турцией. Аль-Джулани, хоть и имеет очень тесные связи с Турцией и имидж "протурецкого" политика, однако, на 100% "протурецким" не является. Он скорее склонен к многовекторной политике – пытается выстраивать отношения с Западом, и со странами Залива. И не только с союзным Турции Катаром, но и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ. Полностью протурецкой в Сирии является другая организация – Сирийская национальная армия (СНА). Она была вторым крупнейшим после "Хайят Тахрир аш-Шам" вооруженным формированием оппозиции. И, как будут складываться отношения между ними, также не очень ясно. Кроме того, Аль-Джулани, как новый лидер из среды мусульман-суннитов, автоматически становится конкурентов Эрдогана, который стремится стать фигурой номер один среди суннитов. То есть с турками отношения у Аль-Джулани могут стать вскоре очень непростыми.

Третий момент – курды. С ними буквально сразу после свержения Асада СНА начала крупномасштабные боевые действия при поддержке турецкой армии. Курдов поддерживают американцы. Курды (а точнее, созданное ими "государство в государстве" в Сирии) для Эрдогана очень серьезная проблема. Фактически эта территория Дамаском не контролируется. Сейчас при посредничестве США курды и новая власть в Сирии пытают установить взаимопонимание, но неизвестно, насколько процесс будет успешным. При этом курдов поддерживает Израиль и многие в окружении Трампа.

Четвертый момент – Израиль. Он, пользуясь ситуацией фактического безвластия после свержения Асада, захватил часть сирийской территории вблизи Голанских высот. Израиль сейчас празднует победу – фактически выбит ключевой союзник Ирана. Нарушена прямая связь между Тегераном и ливанской "Хезболлой", что ставит последнюю в крайне уязвимое положение в случае новой войны. А также ослабляет ее позиции внутри Ливана. Кроме того, в СМИ распространяется информация, что Аль-Джулани намерен с Израилем замириться. Сам он, к слову, прямо не осудил вторжение Израиля на сирийскую территорию. Также он заявил, что "Сирия истощена и не готова к новой войне", что многие расценили как намек на то, что он не готов накалять отношения с Израилем из-за вторжения на территорию Сирии. Однако такая позиция может не встретить понимания у исламистов. В соцсетях уже публикуются видео боевиков из Сирии, которые призывают к походу на Иерусалим. Да и полностью игнорировать факт оккупации Израилем части территории страны Аль-Джулани вряд ли долго сможет. Тем более что, по слухам, Израиль может попробовать вообще отколоть от Сирии часть приграничной территории, создав на ней "государство" друзов, которые более лояльны к израильтянам, чем другие группы арабов.

Все эти факторы делают пока будущее Сирии крайне неопределенным. Хотя силы, заинтересованные в том, чтобы новая власть в Дамаске показала "историю успеха", также есть. Это и Запад, и Турция, и страны Залива. Однако их интересы далеко не всегда и не во всем совпадают. А противоречия между арабами и Израилем, между Израилем и Ираном, между турками и курдами, а также внутри пришедшей к власти в Дамаске разнородной оппозиции и между различными исламистскими группировками (плюс фактор ИГИЛ) могут подорвать любые усилия по нормализации обстановки в Сирии.