Исламисты, захватившие власть в Сирии сожгли могилу отца Башара Асада.

Видео уничтожения останков усопшего было опубликовано в Телеграм.

Это произошло в городе Кардаха провинции Латакия. Сторонники новой власти ворвались в семейный мавзолей Асадов, где покоились останки бывшего главы Сирии и других членов семьи.

Гроб с телом Хафеза Асада – отца бежавшего президента – сожгли. Ранее в Алеппо и других городах активисты вооружённой оппзиции свалили его памятники.

Напмоним, после бегства Башара Асада в Москву исламисты начали расправы в провинции Латакия, где живут алавиты – религиозная группа, из которой происходят и сами Асады.

"Группировки, способствовавшие свержению режима, начали устанавливать платформы для полевых казней на общественных площадях <...>. Эти практики осуществляются без какой-либо реакции со стороны международных организаций или компетентных судов, что свидетельствует о серьёзном ухудшении ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации внутри страны", – говорится в сообщении организации Afrin human rights observatory.

Также мы сообщали, что главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир.