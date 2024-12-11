Несмотря на свержение Башара Асада, по Сирии продолжает свободно перемещаться российская военная техника.

Соответствующее видео опубликовали активисты вооружённой оппозиции, захватившие власть в стране.

На непродолжительных кадрах едущим по дороге бронемашине и бронетранспортёрам с российскими флагами и георгиевскими лентами боевики машут руками и кричат "Аллах Акбар".

Накануне появились кадры как сирийские исламисты осквернили мавзолей Асадов.

Гроб с телом Хафеза Асада – отца бежавшего президента – сожгли. Ранее в Алеппо и других городах активисты вооружённой оппозиции свалили памятники Хафезу.

Ранее СМИ РФ утверждали, что повстанцы пообещали не атаковать российский контингент в Сирии.

"Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", – сообщил источник в Кремле.

Тогда же появились неофициальные сообщения, что Башар Асад и его семья прибыли в Москву, где им предоставили политическое убежище.