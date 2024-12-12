Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении двух важных военных баз в этом ближневосточном государстве, что является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме, сообщили осведомленные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке, попросившие не называть их имен.

Министерство обороны РФ считает, что у него есть неофициальное взаимопонимание с организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которая возглавила наступление с целью свержения Асада, что россияне могут остаться на сирийских базах. Однако ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Военно-морская база является единственным узлом России на Средиземном море. А аэродром используется для обеспечения операций России в Африке, что позволяет ей поддерживать свое политическое и экономическое влияние и восстанавливать на континенте часть власти Москвы времен холодной войны.

Ранее мы писали, что по Сирии продолжают передвигаться российские войска.

На прошлой неделе российские СМИ утверждали, что повстанцы пообещали не атаковать контингент Москвы в Сирии.