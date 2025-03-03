Великобритания выделит два миллиарда евро экспортного финансирования на производство пяти тысяч зенитных ракет для Украины. Их будет собирать британская компания Thales в ирландском Белфасте и затем передавать Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, программа рассчитана до 2030 года, поэтому это проект ближайших лет и сейчас на ситуацию с войной не повлияет.

Также Умеров дал понять, что эти средства Украина должна будет вернуть: "Проект финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance". При этом, по словам министра, украинские предприятия тоже будут принимать участие в производстве.

Речь идет о ракетах-перехватчиках LMM (Lightweight Multirole Missile), эффективных для сбивания целей на малых высотах и уже опробованных на "Шахедах", и пусковых установках к ним.

При этом цена вопроса при сбивании "Шахедов" все равно останется очень высокой. Судя по сумме контракта, один выстрел такой ракетой обойдется в 400 тысяч евро. Стоимость "Шахеда", по разным оценкам, достигает максимум 50 тысяч евро.

Разумеется, при попадании в намеченный объект беспилотник может вызвать ущерб на куда большие суммы.

Тем не менее вопрос убыточности сбивания "Шахедов" с повестки дня не снят. Тем более что в последнее время периодически появляется информация, что ВСУ сбивают "Шахеды" с помощью FPV-дронов, производство которых стоит в десятки, а то и в сотни раз дешевле, чем британские ракеты.

О том, что в Украине отрабатывают способы уничтожения российских БПЛА с помощью FPV-дронов, на днях заявлял и командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Напомним, в ГУР говорили, что россияне планируют начать запускать по Украине по 500 дронов одновременно уже с середины этого года.

Война в Украине идет 1104-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 марта 2025 года в обновляемом онлайне.