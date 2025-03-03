Россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов и планируют начать запускать по Украине по 500 дронов одновременно уже с середины этого года.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотники по нашей территории, и по их подсчетам, если они выполнят все планы на первое полугодие, то они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов. Это очень большая цифра", - заявил Скибицкий.

Сейчас, по данным ГУР, РФ запускает по 150-200 дронов, в том числе разведывательные и фальш-цели.

"Если раньше, в 2023 - начале 2024 года, мы знали только один Шахед, потом Герань-1, Герань-2 и все. На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: Герань-1, Герань-2, Гарпия, Гербера, Пародия и другие", - рассказал Скибицкий.

Напомним, 23 февраля Украину атаковали сразу 267 беспилотников разных типов. Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это было рекордное количество "Шахедов" и других идентичных беспилотников за одну ночь.

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