Ночью Украину атаковали сразу 267 беспилотников разных типов. 138 из них сбили, а 119 "локационно утрачены".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также был пуск трёх "Искандеров" из Крыма, их не сбили.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области и Запорожье.

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сегодня ночью запустила рекордное количество "Шахедов" и других идентичных беспилотников.

В Киеве после ночной атаки "Шахедов" горели частные дома в Дарницком и Голосеевском районах. Также было повреждено нежилое здание на Печерске.

ГСЧС публикует фото ликвидации последствий.

Напомним, вчера вечером российская армия атаковала Кривой Рог. Погиб один человек, еще пять получили ранения.

Война в Украине идет 1096-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.