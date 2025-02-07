В Харькове запустят новую систему оповещения, которая позволит в 10 раз быстрее определять место обстрела.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, специалисты значительно усовершенствовали мониторинг возможных угроз и сократили время определения зон риска – теперь вместо трёх минут это занимает 15-25 секунд.

В городе также усовершенствовали радиосвязь экстренных служб и установили современные системы видеонаблюдения для оперативного реагирования.

Напомним, осенью 2024 года стало известно, что Израиль передал Украине систему оповещения о ракетных атаках.

Война в Украине продолжается 1080-й день. Последние новости с главными событиями 7 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют об идущей контратаке ВСУ в Курской области РФ. В Донецкой области Украины неприятель продвинулся в одном из ключевых сёл к западу от Курахово – Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем посёлке Дачное.

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