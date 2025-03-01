Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области. Пострадали 12 человек, среди которых 2 детей.

Об этом сообщает ГСЧС и Харьковская областная прокуратура.

В результате атаки повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры, здание пожарно-спасательного подразделения.

В Шевченковском районе один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуировано 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.

Также БпЛА попал в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс получила 6-летняя девочка. Еще один удар был по медицинскому учреждению в центре города.

В Киевском районе дрон ударил по неработающему офисному зданию, еще один БпЛА попал в двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины. Женщина испытала острую реакцию на стресс, мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один мужчина ударился головой при взрыве. Также острую реакцию на стресс получили сотрудники АЗС.

В Новобаварском районе БпЛА попал в частный жилой дом, никто не пострадал.

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