Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал ряд заявлений об Украине

Соответствующие кадры выступления президента США опубликовали политические телеграм-каналы.

Ключевые тезисы, озвученные Трампом:

США хотят скорейшего прекращения боев в Украине, а не затягивания конфликта на годы.

Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном.

Сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва,

Зеленскому лучше оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут продолжаться ещё долго.

Мирного соглашения хотят Россия и народ Украины, "который больше всех страдает".

Также в речи Трампа прозвучали два намека по поводу, предположительно, Зеленского:

Если кто-то не хочет заключать соглашение о полезных ископаемых, то он не останется надолго. "Может быть, кто-то не хочет заключать сделку. И если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение. Они пострадали больше всех. Мы говорим о страданиях – они пострадали", - сказал Трамп.

урегулирования российско-украинского конфликта можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира.

Кроме того, Трамп не стал отрицать, что может снять санкции с России.

"Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт", - заявил Трамп отвечая на соотвествующий вопрос.

Напомним, ранее на фоне критики со стороны Трампа Владимир Зеленский дважды призвал к скорейшему завершению войны в Украине.

Как мы сообщали, это произошло после того, как президент США оценил слова Зеленского, что военное противостояние Москвы с Киевом далеко от завершения, как "худшее заявление, которое он мог сделать".