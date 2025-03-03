Скорейшее прекращение огня и сырьевая сделка. Трамп сделал ряд заявлений об Украине
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал ряд заявлений об Украине
Соответствующие кадры выступления президента США опубликовали политические телеграм-каналы.
Ключевые тезисы, озвученные Трампом:
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США хотят скорейшего прекращения боев в Украине, а не затягивания конфликта на годы.
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Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном.
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Сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва,
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Зеленскому лучше оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут продолжаться ещё долго.
- Мирного соглашения хотят Россия и народ Украины, "который больше всех страдает".
Также в речи Трампа прозвучали два намека по поводу, предположительно, Зеленского:
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Если кто-то не хочет заключать соглашение о полезных ископаемых, то он не останется надолго. "Может быть, кто-то не хочет заключать сделку. И если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение. Они пострадали больше всех. Мы говорим о страданиях – они пострадали", - сказал Трамп.
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урегулирования российско-украинского конфликта можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира.
Кроме того, Трамп не стал отрицать, что может снять санкции с России.
"Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт", - заявил Трамп отвечая на соотвествующий вопрос.
Напомним, ранее на фоне критики со стороны Трампа Владимир Зеленский дважды призвал к скорейшему завершению войны в Украине.
Как мы сообщали, это произошло после того, как президент США оценил слова Зеленского, что военное противостояние Москвы с Киевом далеко от завершения, как "худшее заявление, которое он мог сделать".