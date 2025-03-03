Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент Украины Владимир Зеленский вступили в заочную перепалку по поводу выборов в Украине.

Украинский президент в ходе общения с британскими журналистами прокомментировал призывы Грэма уйти в отставку.

Зеленский назвал Грэма "слишком хорошим парнем, чтобы говорить, кто будет президентом и должен ли я уходить в отставку".

"Я могу дать ему гражданство Украины, и тогда его голос будет иметь вес", - добавил он.

В ответ на это Грэм дал понять, что считает проблемой нежелание Зеленского объявлять выборы.

"К сожалению, пока не пройдут выборы, никто в Украине не имеет права голоса", - написал он в Х.

Также Грэм добавил, что Зеленский сам должен решить, принимать его советы или нет.

Ранее американский сенатор раскритиковал Европу за поддержку Зеленского после конфликта с Дональдом Трампом. Он заявил, что "европейцам давно пора показать, что они способны защитить свой континент".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина всё ещё готова подписать сырьевую сделку с американцами.