Директор национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за публичный конфликт с лидером США Дональдом Трампом и обвинила в подрыве демократии в Украине.

Об этом она заявила в эфире Fox News.

"Владимир Зеленский утверждает, будто сражается за свободу и демократию, но если присмотреться, мы увидим обратное. В Украине отменены выборы. Политические партии замалчивают или объявляют вне закона, а их членов бросают в тюрьму. Мы видим закрытие церквей. Установлен тотальный государственный контроль над СМИ. Можно и дальше излагать длинный перечень проблем, которые идут вразрез с ценностями демократии и свободы", - заявила Габбард.

Она утверждает, что конфликт с Белом доме был вызван "эскалацией Зеленского", которая стала "сюрпризом", поскольку визит предварительно готовился. По ее словам, эта перепалка создала "огромный раскол" в отношениях между США и Украиной.

Габбард считает, что Зеленский согласен только на такую сделку, которая приведет к "тому, что он считает победой Украины", даже если это приведет к третьей мировой войне.

Ранее СМИ писали, что европейцы не хотят поддерживать Украину без участия США и пытаются убедить президента Украины помириться с Трампом.

Последние события после конфликта в Белом доме мы анализировали в отдельном материале.