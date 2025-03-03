Президент Украины Владимир Зеленский, уезжая из Лондона, снова заявил, что прекращение огня невозможно без "надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ" Украины.

Об этом он сказал в ходе общения с британскими журналистами, передает Sky News.

"Это должны быть очень конкретные гарантии безопасности", - отметил Зеленский.

Также он выразил надежду, что гарантии безопасности сделают невозможным для России осуществление какой-либо новой агрессии. Но если это произойдет, то она увидит "решительный ответ" со стороны Украины и других стран.

"Я не хочу говорить о подробностях, пока не будут собраны подписи... слишком много всего нужно обдумать", - добавляет он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сначала нужно остановить войну, а затем обсуждать все остальные вопросы. Зеленский с этим не согласился, с чего и началась известная перепалка в Овальном кабинете.

Президент еще раз заявил, что Украина "не говорит" ни о каких территориальных уступках.

"Украина никогда не признает оккупированные Россией территории российской территорией. Для нас это будет временная оккупация", - говорит он.

Также украинский президент сообщил, что знает о предложении Лондона и Парижа установить мораторий на удары по энергетике сроком на месяц. Но Зеленский не рассказал о том, поддерживает ли он эту инициативу.

Кроме того, Зеленский заявил, что его отношения с американским президентом будут продолжаться, а Украина всё ещё готова подписать сырьевую сделку с американцами.