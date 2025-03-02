Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал президента Украины Владимира Зеленского в его разногласиях с главой США Дональдом Трампом.

Об этом премьер-министр заявил по итогу конференции в Лондоне, передаёт издание Canadian Press.

"Президент Зеленский многословно указал на то, что Владимир Путин – лжец и преступник, и нельзя доверять ему в том, что он сдержит своё слово в любом виде или форме, поскольку он раз за разом демонстрирует, что готов нарушить любые соглашения. Я поддерживаю Владимира Зеленского и народ Украины", – заявил Трюдо.

Он заявил, что Оттава рассматривает "все варианты обеспечения безопасности Украины" – в том числе отправку в эту страну военных.

Ранее Дональд Трамп объяснил, что доверяет Владимиру Путину в рамках переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, так как глава РФ "прошел с ним через настоящий ад".

"Всё, что я могу сказать, может, он нарушал соглашения с Обамой или Бушем, и, может, он нарушил их с Байденом. Может так, а может, нет – я не знаю. Но со мной он сделок не нарушал. И он желает договориться", – добавил американский президент.

Напомним, у Трюдо есть свой конфликт с Трампом, который призывает Канаду стать 51-м штатом США, а премьер-министра соседней страны называет местным "губернатором".