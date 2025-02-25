В администрации президента США Дональда Трампа предложили исключить Канаду из западного разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).

Об этом сообщает газета Financial Times.

Один из ближайших советников президента США Питер Наварро настаивает на том, чтобы США исключили Канаду из Five Eyes, куда также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Неясно, получила ли эта идея поддержку Трампа, но она обсуждается среди его чиновников.

Five Eyes на протяжении десятилетий были самой крупной сетью обмена разведданными в мире.

"Любое нарушение этих десятилетних договоренностей будет встречено с радостью нашими противниками в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне", - говорят эксперты.

Ранее Трамп заявил, что хочет аннексировать Канаду и пообещал ввести 25-процентные пошлины на ее экспорт в США, когда 4 марта истечет месячная отсрочка.

Напомним, по данным опросов, большинство канадцев против присоединения их страны к США.

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