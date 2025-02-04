Большинство граждан Канады выступают против присоединения к США, к чему призывает новый американский президент Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют данные опроса британской интернет-компании YouGov об отношении канадцев и американцев к идее главы Белого дома.

77% жителей Канады против того, чтобы их страна стала частью США. Поддержали такой союз только 15% опрошенных. Не уверены в своей позиции 8%.

Почти столько же (72%) канадцев негативно относятся к самому Трампу. Положительно его воспринимают 22% респондента.

Что касается США, то там треть граждан (36%) поддерживают присоединение к ним Канады, а 42% высказались против этого. 22% не определились с позицией.

На днях СМИ опубликовали опрос, который показал, что почти половина датчан считают США значительной угрозой для своей страны, а подавляющее большинство выступает против продажи Гренландии Штатам.

Между тем Трамп не устает повторять о присоединении Канады. Недавно он сказал, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту Соединенных Штатов, если войдет в их состав на правах 51-го штата.