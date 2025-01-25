"О, Канада! И почему мы позволяем тебе быть страной?!"

Барни Стинсон, герой американского сериала "Как я встретил вашу маму"

В числе многочисленных угроз нового президента США Дональда Трампа особое место занимает Канада. Еще до инаугурации Трамп предложил ей войти в состав Соединенных Штатов. Поначалу это было воспринята всеми как шутка, но Трамп затем эту же мысль повторил несколько раз. Причем не исключая применения военной силы для присоединения соседа.

Буквально вчера Трамп вновь заявил, что хотел бы видеть Канаду частью США.

Канадские власти притязания Трампа отвергают. Не пользуется популярностью идея присоединения к США и среди рядовых канадцев. Подавляющее большинство - против.

Однако, напряженность в отношениях между двумя североамериканскими странами витает в воздухе. Трамп уже пригрозил ввести пошлины против Канады с 1 февраля.

Весь остальной мир на это смотрит с большим удивлением. Для многих США и Канада - это вообще почти одно и то же (также как и лет 20-25 назад многие на Западе не видели особых различий между Украиной и Россией). Их отношения воспринимаются как сугубо дружеские и союзные. А потому о какой аннексии или, тем более, войне может идти речь?

Между тем, история показывает, что войны возникают между даже очень близкими странами. А если брать США и Канаду, то у них есть к тому же и своя, очень непростая, история отношений.

Более того, между ними даже была война, о которой во всем мире почти никто не знает. Но в Канаде память о ней чтут и она лежит чуть ли не в основе канадского "национально-исторического мифа".

Война эта началась в 1812 году. Тогда же, когда Наполеон дошел до Москвы и она сгорела дотла. А уже через два года канадцы (в составе войск Британской империи) дошли до Вашингтона и сожгли Белый дом.

Как это было - читайте в исторической реконструкции "Страны".

Квебек: принуждение к союзу

В следующем году Штаты отметят свое 250-летие. Зная Трампа, можно не сомневаться, что празднование будет громким и затмит все юбилейные торжества последних 49 лет. Но мы сейчас не о них, а о том, что в нынешнем году тоже есть юбилей – 250-летие первой американо-канадской войны.

То есть формально, конечно, она такой не считалась. До образования провинций Верхняя и Нижняя Канада (которые позже дадут название всей стране) оставалось еще 16 лет, а до объявления независимости США – чуть больше года. Штаты вообще в тот момент для всего мира выглядели чем-то вроде "ДНР" и "ЛНР" – не подчинившихся центральной власти (британскому королю) территорий.

Правда, как это всегда бывает, у метрополии нашлись свои враги, которые использовали сепаратистов для ее ослабления. Таким недругом для Британской империи второй половины XVIII века стала Франция, которая поддерживала восставшие колонии оружием и людьми. Однажды она пришлет на помощь сепаратистам отставного мушкетера и авантюриста маркиза де Ла Файета, который прибудет со своим небольшим отрядом, возьмет псевдоним "Лафайет" и станет начальником штаба армии никем не признанного государства.

Так что успехи восстания британских колоний в Америке произошли во многом благодаря внешнеполитическим обстоятельствам. И их начало было положено как раз в 1775 году, когда ополчение колонистов одержало первые победы над вооруженными силами Британской империи. А уже спустя месяц после этих первых побед – в июне 1775 года – американцы решили совершить интервенцию на территорию нынешней Канады.

Повторимся еще раз: тогда все выглядело иначе. 13 восставших британских колоний воевали с метрополией и пытались расширить подконтрольную территорию. А неподалеку находилась британская колония Квебек (в ее состав входили будущие Верхняя и Нижняя Канады) – бывшая Новая Франция или Французская Канада, захваченная Лондоном у Парижа всего 12 лет назад, в 1763-м по итогам Семилетней войны. И, поскольку Франция являлась главным союзником американских сепаратистов, последние считали, что франкоговорящая провинция обязательно станет союзником – стоит ей только предложить.

Властям Квебека дважды отправляли послания, но не получали ответа. Вот тогда ирландец Ричард Монтгомери собрал отряд ополченцев и в августе двинул через будущую американо-канадскую границу. Кстати, на законодательном уровне целью этой военной операции называлось обеспечение безопасности восставших территорий.

Поначалу дела у "монтгомерцев" шли успешно: в ноябре они взяли один из главных квебекских городов Монреаль и направились к тогдашней столице провинции – Квебек-Сити. Однако весь расчет этой экспедиции строился на том, что интервентов поддержит местное франкоязычное население, которое восстанет против британских властей, – и вот этот-то расчет не оправдался: недавние жители Новой Франции вовсе не спешили присоединяться к сепаратистам, которых поддерживала их бывшая метрополия. Так что битву за Квебек-Сити, состоявшуюся 31 декабря, американцы проиграли, и что хуже всего – в этой битве погиб Монтгомери, после потери которого вся затея с Канадой быстро сошла на нет.

В итоге первая американо-канадская война завершилась поражением американцев, и Штатам в момент их образования пришлось удовлетвориться границей, которая практически совпадает с сегодняшней.

Гибель генерала Монтгомери 31 декабря 1775 года

Враги Версальского договора

В следующем году Штаты отметят 250-летие своей независимости. Однако для всего мира США (кстати, тогда они назывались САСШ – Северо-Американские Соединенные Штаты) еще семь лет после объявлении независимости оставались в статусе "Филадельфийской народной республики" (первой столицей независимого государства стала Филадельфия), поскольку эти семь лет шла американо-британская война (война за независимость).

Мир между Британией и США (все же не будем использовать аббревиатуру САСШ) подписали только в 1783-м, при посредничестве помогавшего Штатам французского короля Людовика XVI (спустя 10 лет обезглавленного, но уже по другой причине), и долгое время это соглашение было известно как "Версальский договор".

Однако мировой опыт показывает, что соглашение с таким названием оставляет массу недовольных. Версальский договор 1783 года оставил недовольным Лондон, который не оставлял надежду вернуть заокеанских сепаратистов под свою корону. Потому британцы – безусловные владыки морей – устроили Штатам морскую блокаду, любыми способами препятствуя экспорту из молодого государства.

Пока Штаты зализывали раны после войны за независимость, на блокаду обращали мало внимания. Но потом экономика пошла в рост, значение экспорта возросло – и британские санкции стали создавать все больше проблем.

К тому же, возник еще один конфликт, связанный с экономическим ростом США: американцы начали заселять ранее неосвоенные территории, и на севере столкнулись с сопротивлением индейских племен, не желавших, чтобы их территории осваивали. При этом, что важно, конфликтные территории находились как раз на границе с колониальными территориями Британии в Канаде. И британцы начали снабжать индейцев оружием, что создало для американцев немало трудностей с освоением новых территорий.

США (САСШ) в момент обретения независимости в 1776 году

Тем временем, столица США в начале XIX века переехала в Вашингтон, и там все чаще стали вспоминать призабытую идею обеспечения безопасности северных границ путем военной операции против провинций британской Канады. Правда, пока президентом оставался один из отцов независимости Томас Джефферсон, хорошо помнивший, что такое война, у "ястребов" (это название появилось именно в Штатах и именно тогда) шансов не было. Однако он, отбыв в Белом доме два срока, в марте 1809 года ушел.

Сам Джефферсон видел преемником своего вице-президента – представителя "старой гвардии" Чарльза Пинкни, – но в американской элите уже преобладало новое поколение политиков, представителем которого стал Джеймс Мэдисон. В День независимости Мэдисону было всего 25, из-за эпилепсии он не воевал и получил известность лишь в конце 1780-х как советник президента Джорджа Вашингтона, а самостоятельную политическую карьеру начал строить в начале 1790-х и в 1801-м дослужился до должности госсекретаря, которую и занимал все время президентства Джефферсона.

Так что выборы 1808 года стали противостоянием вице-президента и госсекретаря. Чтобы не доводить дело до раскола, стороны заключили компромисс, в результате которого произошло невероятное с сегодняшней точки зрения: вице-президент Джефферсона стал вице-президентом у нового главы государства – Мэдисона.

По большому счету, это была кость, которую новое поколение бросило ветеранам, чтобы те не бузили. Реальная же власть оказалась у Мэдисона и его молодой, не нюхавшей пороху команды, которая поэтому почти полностью состояла из "ястребов". Первое препятствие на пути к войне против Канады было устранено.

Подстава от Наполеона

Правда, оставалось еще одно – главное – препятствие: в 1809 году в результате компромисса "стариков" с "молодежью" должность госсекретаря получил министр флота в кабинете Джефферсона и ставленник ветеранов Роберт Смит. Мэдисон недолюбливал Смита еще со времен собственного пребывания в Госдепартаменте и потому два года посвятил попыткам убрать преемника, который в отношении Британии вел слишком лояльную, с точки зрения президента, политику.

Наконец, в апреле 1811 года Мэдисон издал "Меморандум о Роберте Смите", где обвинил своего госсекретаря во всех возможных грехах, граничащих с изменой. В ответ госсекретарь выпустил "Обращение Роберта Смита к народу Соединенных Штатов", где обвинял президента в попытке втянуть страну в войну. Неизвестно, на чьей стороне оказался бы адресат письма – "народ", – если бы в Штатах провели референдум. В реальности же обращение Смита просто послужило доказательством конфликта между ним и хозяином Белого дома (кстати, тогда еще не имевшего такого названия) и дало повод Мэдисону уволить строптивого подчиненного.

Смита заменил Джеймс Монро, для характеристики которого достаточно одной фамилии, давшей название известной доктрине, провозглашавшей все западное полушарие зоной безопасности США, и столице Либерии – африканской страны, образованной благодаря агрессивной антибританской политике Штатов во времена его президентства.

Правда, поначалу Монро не принадлежал к "ястребам" и попросил у Мэдисона время на переговоры с Лондоном – чтобы попытаться убедить бывшую метрополию отказаться от морской блокады и поддержки индейских племен. Британцы затягивали переговоры с "сепаратистами" – хотя часть лондонских политиков была склонна были пойти на уступки, потому что как раз в это время имели большие проблемы с континентальной блокадой их островов, которую устроил Наполеон. И, пока в Лондоне шли дебаты, миролюбивые настроения Монро сходили на нет – к маю 1812 года он уже перешел на позиции "ястребов".

Тем временем в Лондоне 11 мая застрелили премьера Спенсера Персиваля, очень не любившего американцев. Его сменил лорд Ливерпуль, выступавший за соглашение с Вашингтоном, и 16 июня правительство Британии все-таки проголосовало за отмену морской блокады.

Будь в те времена хотя бы телефон, по которому можно было бы сообщить эту новость, все пошло бы иным путем. Но депеша американского посла добиралась до Вашингтона морским путем не одну неделю и в итоге оказалась не нужной: 18 июня Конгресс США проголосовал за указ Мэдисона об объявлении войны Британской империи. 12 июля армия генерала Уильяма Халла перешла американо-канадскую границу.

Новое поколение американских политиков отличалось не только агрессивными устремлениями, но и отсутствием понимания того, что такое война. За полгода до войны Конгресс проголосовал за увеличение армии США до 35 тысяч, но федеральная власть не сделала ничего, чтобы реализовать этот закон, так что к 18 июня в распоряжении Халла имелось лишь менее семи тысяч военных.

При этом в Вашингтоне снова делали ставку на удачные внешнеполитические обстоятельства – то есть на то, что наполеоновская Франция нападет на Британские острова, Лондону будет не до Америки, и Канаду можно будет захватить малыми силами. Однако никаких договоренностей с Парижем при этом не имелось: отношения с Францией у Штатов стали прохладными после того, как первый консул Бонапарт провозгласил себя императором и "предал республиканские принципы". Так что расчет строился, можно сказать, на авось.

И он с треском провалился. В те дни, когда Халл только шел к канадской границе, Наполеон переправился через реку Березина и напал на Российскую империю – а это означало, что никакого вторжения на Британские острова не будет. В Лондоне вздохнули свободно и обратили свой взор на Америку, где "сепаратисты" снова бросили вызов метрополии.

Вызов был, правда, так себе: отряд Халла беспрепятственно пересек границу, без боя занял небольшой город Сэндвич (нынешний Уиндзор) и, будучи воодушевленным хорошим приемом местных жителей, засел там, выпуская прокламации с призывом к канадцам переходить в американское гражданство.

Тем временем британцы во главе с генералом Айзеком Броком, на тот момент имевшие в своем распоряжении лишь 4,5 тысячи человек, решили не вступать в сражение с войсками Халла, а сами пересекли границу и двинулись к пограничному форту Детройт. По дороге к ним присоединился отряд из 800 индейцев, возглавляемый вождем Текумсе – эдаким индейским Манделой, возглавлявшим вооруженное сопротивление американцам уже не первый год. И, хотя детройтский форт был укреплен, против объединенного канадско-индейского отряда у его гарнизона из 800 человек шансов не было. 16 августа он, не дождавшись помощи, сдался без боя.

Герои взятия Детройта Брок и Текумсе на канадских марках

60 американских скальпов

Собственно, на этом первый этап войны и закончился. Халл не решился штурмовать Детройт и сделал запрос в Вашингтон о дополнительных войсках. Президент Мэдисон издал указ о посылке к нему ополченцев – милиции штатов, – но местные власти фактически его проигнорировали, поскольку их военные не хотели воевать за пределами своих штатов.

Эта война была непопулярна в обществе, где ее прямо называли "Войной Мэдисона" – то есть не имеющей отношения к народу. Особенно сильно эти настроения распространились в Новой Англии – то есть как раз в районах, близких к боевым действиям. Когда в Плимуте (штат Массачусетс) местный главный судья стал призывать ополчение идти на помощь Халлу, возмущенная толпа схватила его и пинками прогнала через город.

В такой ситуации вести какое-либо наступление Халл не мог. В Вашингтоне же во всем обвинили командующего и заменили другим генералом – Уильямом Гаррисоном. Тот в декабре отправился отвоевывать Детройт, но 22 января его войска были разгромлены на реке Рейзин совместными канадско-индейскими силами, причем отряд Текумсе после боя убил и снял скальпы с 60 американцев. С того дня лозунг "Помните реку Рейзин!" стал для США символом необходимости объединиться в трудную минуту, хотя многие уже и не знают, что произошло на этой реке.

Войска генерала Брока, конечно, правильно называть британскими, а не канадскими. Однако, к тому времени, Лондон не прислал в Канаду почти никакой подмоги людьми, и Брок воевал исключительно отрядами местных гарнизонов и вступивших в войско жителей Британской Канады.

На море, однако, британцы развернули куда большую активность. Английский флот фактически заблокировал морское побережье Штатов. Конечно, Америка относится к тем странам, которые не будут умирать от голода даже при полной блокаде, но ее внешняя торговля сошла на нет, и это вызвало недовольство у растущего бизнеса, лишь усилив непопулярность войны.

Вообще итоги первого года войны оказались для Вашингтона удручающими: он сам начал вторжение, но лишь потерял приграничный Мичиган и получил британский флот вокруг своего побережья, при этом тихое сопротивление штатов и недовольство населения не позволяло серьезно усилить военный потенциал. А значит, шансов переломить ход войны не было.

И тогда власть решила попытаться переломить настроение общества, для чего понадобилась быстрая и громкая победа – пусть даже локальная и бессмысленная в военном отношении. Такой операцией стала высадка десанта в главном городе Верхней Канады Йорке (нынешнем Торонто): 1700 бойцов генерала Генри Дирборна 27 апреля 1813 года переправились через озеро Онтарио и захватили город, главной ценностью которого были большие продовольственные склады. Разграбив их, американцы сожгли Йорк дотла и вскоре отошли, но материальные доказательства победы действительно подняли дух общества, улучшив ситуацию с мобилизацией.

Армия США увеличилась до 37 тысяч человек, что позволило осенью отбить Детройт, очистить Мичиган от британцев и снова перейти канадскую границу. Теперь ситуация практически вернулась к тому, с чего все начиналось в июле 1812 года, но – Вашингтон уже имел большую по тем временам армию. Больше того, в октябре 1813-го во время битвы при Темсе на канадской территории был убит лидер индейцев Текумсе, и их федерация стала распадаться, так что британцы потеряли важного союзника. Все эти факторы позволяли президенту Мэдисону надеяться на то, что в ходе кампании 1814 года цели войны будут выполнены.

Горящий Йорк. 27 апреля 1813 года

26 часов оккупации Вашингтона

Однако, американцев снова "подвел" Наполеон. В марте 1814 года он капитулировал и отрекся от французского престола, что дало возможность Лондону перебросить 15 тысяч закаленных в боях с Бонапартом солдат из Европы в Канаду. Это позволило британско-канадским войскам не только отбросить американцев со своей территории, но и оккупировать штат Мэн.

И это не все. Британо-канадские войска жаждали отмщения за сожженный Йорк (Торонто). Объект для мести был выбран быстро - столица США. В июле 1814 года британская эскадра под командованием адмирала Джорджа Коберна вошла в Чисапикский залив, находящийся недалеко от Вашингтона, и высадила там 4-тысячный десант под руководством прибывшего из Европы генерала Роберта Росса и все того же Коберна.

Американцы были настолько уверены, что их столица в безопасности, что не построили возле нее никаких оборонительных линий. Находившемуся в Вашингтоне генералу Уильяму Уиндеру, в распоряжении которого имелось 420 пехотинцев, удалось быстро собрать еще 6,5 тысяч человек ополчения, которые он двинул навстречу британскому десанту. Однако недавние гражданские не смогли противостоять ветеранам войн с Наполеоном и 24 августа были разбиты возле городка Блейденсберг.

Узнав об этом, федеральные власти, включая президента Мэдисона, спешно бежали из Вашингтона. Британцы в тот же день вошли в город с белым флагом, рассчитывая на то, что сопротивления не будет, но по ним начали стрелять. Ответом на это стало сожжение Белого дома, Капитолия и других административных зданий.

Существует легенда, что перед вступлением в американскую столицу между "европейцем" Россом и воевавшим с американцами уже два года "канадцем" Коберном возник спор: пехотный генерал хотел оставить город целым, а моряк – сжечь его полностью. Пехота подчинялась Россу, поэтому и вошла с белым флагом, без мстительных намерений, но под генералом убили лошадь – и после этого он отдал команду сжечь административные здания. Кстати, сгорела еще и заложенная Джорджем Вашингтоном верфь ВМС, но ее сожгли сами американцы – чтобы находившиеся там боеприпасы не достались противнику.

25 августа, спустя 26 часов после начала оккупации, британо-канадские войска покинули горящую американскую столицу. Спустя четыре дня начался мощный шторм, который погасил пожар и, как считается, спас Вашингтон от полного сожжения.

Сгоревший Белый дом на гравюре 1814 года

1 сентября Мэдисон вернулся в столицу. Начался первый звездный час Джеймса Монро: президент взвалил всю вину за потерю Вашингтона на военного министра (тогда военного секретаря) Джона Армстронга и уволил его, назначив на освободившееся место своего госсекретаря. Правда, формально Монро подал в отставку с прежней должности, но только формально: Мэдисон умышленно не назначал никого на его место, так что в течение пяти месяцев будущий автор доктрины занимал сразу два важнейших поста. И именно Монро сыграл ключевую роль в последующих событиях – хотя скорее как госсекретарь, потому что речь теперь шла о мирных переговорах.

Еще в начале войны российский царь Александр I, который сам в это время сам воевал с Наполеоном, предлагал Вашингтону и Лондону посредничество в мирном соглашении, но американцы тогда ответили отказом, а позже уже британцы посчитали, что смогут победить.

Однако после двух с половиной лет войны обе стороны поняли, что уничтожить противника не получится, а потому боевые действия теряют смысл. 24 декабря 1814 года в голландском Генте (Бельгию тогда еще не образовали) был подписан мирный договор. С британской стороны его завизировал бывший губернатор канадской провинции Ньюфаундленд Джеймс Гамбье, с американской – будущий госсекретарь в правительстве президента Монро и будущий президент, а тогда посол в России Джон Адамс.

Правда, новость об окончании войны дошла до Америки лишь спустя месяц, поэтому боевые действия продолжались. Но это не имело особого значения, поскольку Гентский договор уже все расставил по своим местам.

Формально этот договор восстановил статус кво, существовавшее до войны (британо-канадцам пришлось вернуть штат Мэн), так что можно считать, что война закончилась вничью.

В США считают, что именно война 1812-14 годов закрепила независимость их страны, поскольку только после нее Британская империя смирилась с потерей вчерашних колоний. Кроме того, эта война серьезно изменила страну изнутри: если до 1812 года она представляла собой конфедеративное содружество штатов, то во время войны с Канадой впервые возникла необходимость в сильной федеральной власти, которая доминирует над штатами. То есть именно тогда "мэнцы", "мичиганцы" и "мэрилендцы" осознали себя американцами. Но в целом, к "победоносным" эту войну американцы отнести никак не могли. А потому она считается в американской истории "забытой", и никакие ее юбилеи не празднуются.

Совсем другое дело - Канада. Формально стороной войны она вообще не была, так как в то время не существовала в качестве независимого государства, будучи частью Британской империи. Однако тот факт, что на первом этапе войны основную ударную силу британцев, отражавших удар США, составляли именно жители Канады, дает основание канадцам отмечать войну как свою "отечественную", "освободительную" и как "победную". И даты войны празднуются широко.

Более того, эта война стала в Канаде частью национального мифа. Ее воспринимают чуть ли не как "момент образования канадской нации" - новой исторической общности людей различного этнического происхождения: англичане, французы, индейцы.

Также в Канаде считают, что именно по итогам войны 1812-14 годов Штаты отказались от идеи присоединения канадской территории.

Правда, как мы видим сегодня, отказались не навсегда. Но когда Трамп угрожает превратить Канаду в 51-й штат, ее патриоты патриоты всегда могут напомнить американцам 24 августа 1814 года, когда горели Белый дом и Капитолий.

Памятник войне 1812-14 годов в Торонто. Повержен, естественно, американец