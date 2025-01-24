Низкие налоги, хорошая медицина и сильная армия. Трамп коротко объяснил канадцам все выгоды объединения с США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом США.
Он пообещал соседнему государству в случае присоединения массу привилегий.
"Знаете, я бы хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом Америки. У жителей Канады сразу бы уменьшились налоги. У них они очень высокие. Им не пришлось бы переживать об армии и о многих других вещах. У них стала бы лучше система здравоохранения", - сказал президент США.
Напомним, 10 декабря Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо те должны стать новыми штатами Америки. Потом он несколько раз эту мысль повторял.
Также недавно Трамп в соцсетях опубликовал карту с Канадой под флагом США.
Между тем в Канаде уже нашлись желающие обсудить с Трампом его идею присоединения страны к США. В частности, канадский инвестор и судья популярного в стране телевизионного шоу Shark Tank Кевин О'Лири заявил, что поедет в резиденцию к избранному президенту США Дональду Трампу на переговоры, чтобы обсудить эту идею.