Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом США.

Он пообещал соседнему государству в случае присоединения массу привилегий.

"Знаете, я бы хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом Америки. У жителей Канады сразу бы уменьшились налоги. У них они очень высокие. Им не пришлось бы переживать об армии и о многих других вещах. У них стала бы лучше система здравоохранения", - сказал президент США.

Напомним, 10 декабря Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо те должны стать новыми штатами Америки. Потом он несколько раз эту мысль повторял.

Также недавно Трамп в соцсетях опубликовал карту с Канадой под флагом США.

Между тем в Канаде уже нашлись желающие обсудить с Трампом его идею присоединения страны к США. В частности, канадский инвестор и судья популярного в стране телевизионного шоу Shark Tank Кевин О'Лири заявил, что поедет в резиденцию к избранному президенту США Дональду Трампу на переговоры, чтобы обсудить эту идею.