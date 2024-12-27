Канадский инвестор и судья популярного в стране телевизионного шоу Shark Tank Кевин О'Лири заявил, что поедет в резиденцию к избранному президенту США Дональду Трампу на переговоры, чтобы обсудить идею республиканца присоединения Канады к США.

Об этом бизнесмен сказал в интервью каналу Fox News.

"41 миллион канадцев сидят на самых крупных мировых запасах, включая энергетические и водные. Канадцы в последние дни вовсю говорят об этом (предложении Трампа - Ред.). Они хотят узнать побольше. Очевидно, в этой идее есть много проблем, но это может стать началом экономического союза. Подумайте о возможностях объединения двух экономик, аннулирования границ между Канадой и США, использования всех этих ресурсов в укреплении северных границ, где Китай и Россия уже стучатся в дверь. Поэтому я собираюсь поехать в Мар-а-Лаго, я начну разговор", — заявил Кевин О'Лири.

Напомним, 10 декабря Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо те должны стать новыми штатами Америки. Потом он несколько раз эту мысль повторял.

О том, какие угрозы для Украины несут заявления Трампа касательно Канады, а также аналогичные претензии на Гренландию и Панамский канал, мы писали в отдельном материале.