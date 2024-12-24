Дания объявила о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, в том числе на новые команды собачьих упряжек.

Как сообщает "Би-Би-Си", такое решение было принято после того, как избранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести эту арктическую территорию.

Как отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, оборонный пакет составляет "двухзначную миллиардную сумму" в кронах, или, как подсчитали журналисты, по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов. По словам Поульсена, эти средства позволят приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Кроме того, поддержка поможет модернизировать один из гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией. По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире".

На это премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается.