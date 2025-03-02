Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не верит в перемирие, которое могло быть согласовано США и Россией.

Об этом Макрон сказал в интервью газете Le Figaro.

"В случае полного прекращения огня было бы крайне сложно контролировать его соблюдение", - объясняет французский президент.

Вместо этого он и премьер-министр Британии Кир Стармер предложили "перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры" на один месяц.

Иностранные войска, по его мнению, будут развернуты в Украине только на втором этапе.

"В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдут несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил", - сообщил Макрон.

Он считает, что "этот план позволит европейцам войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один".

Также Макрон выражает уверенность в возможности "деэскалации" между Трампом и Зеленским. Он уже говорил с американским президентом в пятницу и субботу: "В ближайшие дни нам должно удасться вновь наладить диалог".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу ABC News, что некоторые страны Европы выступают за продолжение войны в Украине в этом году.

По его словам, один из министров ЕС заявил ему, что они хотят продолжать боевые действия еще год до той точки, пока Россия сама не начнет "умолять о мире".

Рубио сказал, что Трамп такую политику не поддерживает. И указал, что мирного плана у Европы на данный момент нет.

Ранее мы приводили заявления премьера Британии после саммита по Украине в Лондоне. В частности, по его словам, план прекращения боевых действий в Украине разработают Великобритания и Франция. Стармер добавил, что в его реализации не обойтись без поддержки Вашингтона, который остаётся "самым надёжным союзником" Лондона.

Напомним, западные медиа сообщали, что ссора в Белом доме сорвала попытку Макрона и Стармера сохранить помощь США Украине.