Вчера в британской столице встретились основные европейские лидеры. В Лондон приехал и Владимир Зеленский, поскольку главной темой обсуждения на мероприятии стала Украина. А второй после нее - как Европе в срочном порядке повысить свои военные расходы ввиду новой политики США.

Но в основном обсуждали Украину, что неудивительно. Накануне в Белом доме произошла грандиозная перепалка между Дональдом Трампом и Зеленским. Украинского президента по сути выставили из Белого дома, что теперь может лишить Украину военной помощи США.

Лондонский саммит, который созвали наиболее видные представители западной "партии войны" Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, должен был, по идее, выработать ответ на эту угрозу, подчеркнуть, что Европа будет поддерживать Украину вне зависимости от позиции Трампа. По крайней мере были именно такие ожидания. Но они не оправдались.

Главным итогом саммита стала демонстрация неготовности Европы без поддержки США помогать Украине продолжать вести войну. Поэтому основная стратегия европейцев заключается в том, чтобы помирить Зеленского с Трампом и попытаться убедить президента США отказаться от идеи скорейшего прекращения огня в Украине. Однако реализация обеих задач крайне сомнительна.

Если опираться на официальные заявления Стармера, изложившего итоги встречи, никаких принципиальных решений Европа пока не приняла. Были высказаны очередные заверения в поддержке Украины, обещаны военные инвестиции и продолжение санкций против России. Заявлено и о создании "коалиции доброй воли", которая будет усиленно помогать Киеву.

Также стороны подтвердили намерения отправить в Украину миротворцев - но только после подписания мирного соглашения.

В практической же плоскости основной посыл заявлений Стармера - это признание, что без США проблема Украины нерешаема. Поэтому британский премьер планирует новую встречу с Трампом, чтобы убедить его продолжить поддержку Киева. Для этого Лондон и Париж предложат Вашингтону свою версию мирного плана по Украине, чтобы Штаты под ним подписались и, возможно, включили туда свои военные гарантии (от чего Трамп, впрочем, неизменно отказывается).

Стармер сказал, что план еще находится в стадии подготовки, но президент Франции Макрон вчера заявил, что вместо перемирия по всей линии фронта (идея Трампа) предлагается на месяц прекратить ракетные обстрелы, удары по инфраструктуре и морские атаки. Затем состоятся переговоры, подписание мирного соглашения и введение миротворцев.

Впрочем, позже британцы опровергли, что такой план был утвержден и согласован с ними. То есть это пока идея только Макрона.

В любом случае, его формула отличается от предложенного Трампом. Он заявлял, что хочет полной остановки огня, чтобы прекратить смерти на поле боя, а затем переговоров о мире и гарантиях безопасности. Также в разное время американцы говорили о выборах в Украине, которые должны пройти после остановки огня и до подписания окончательных соглашений.

Как видим, ни выборов, ни полного перемирия в "формуле Макрона" нет. Французский президент считает, что "этот план позволит европейцам войти в игру, в которой Трамп и Путин охотно остались бы один на один". Он также заявил, как и Стармер, что будет пытаться восстановить отношения Зеленского и Трампа, хотя пока Вашингтон никакого стремления к этому не проявляет и яростно критикует украинского президента, в том числе намекая на необходимость его отставки.

Кроме того, судя из слов Стармера о необходимости американской поддержки, главный пункт, которым были недовольны США, в европейском плане останется неизменным: военное содействие Америки англо-французским войскам в Украине. Трамп и его люди неоднократно заявляли, что военные гарантии - это полностью забота Европы и США в этом участвовать не будут. Поменяется ли мнение Трампа теперь? Предпосылок к этому немного.

Во-первых, он уже отказывал в таких гарантиях Макрону и Стармеру. Во-вторых, после жесткой конфронтации Трампа и Вэнса с Зеленским вероятность, что США будут хоть как-то помогать Украине в военном отношении, стала намного ниже.

Ситуация отягощается еще и тем, что европейцы недвусмысленно стали на сторону Зеленского после его ссоры с Трампом и даже собрали саммит для его "спасения", как выразилось агентство Bloomberg. Что явно не повысит лояльность Трампа к новым идеям из Европы.

В-третьих, предоставление военных гарантий европейскому контингенту в Украине на данный момент прямо противоречит политике Трампа по восстановлению отношений с Москвой. И вряд ли президент США станет принимать на себя любые военные обязательства, направленные против РФ, пока переговоры с ней продолжаются. И пока как минимум не пройдет личная встреча Трампа и Путина.

На данный момент практически все комментарии США по поводу России нейтральные или позитивные. Трамп лично защищал Путина во время скандального брифинга с Зеленским, заявляя, что российский президент не нарушает сделок. А CNN пишет, что подготовка встречи президентов США и России сейчас ускорилась.

То есть пока "план Макрона-Стармера", как и идея помирить Трампа с Зеленским - это просто идеи, реализация которых под огромным вопросом. Если, конечно, Зеленский и Европа резко не приблизят своих позиций к тому, каким видит Трамп окончание войны.

А этого пока не наблюдается - как минимум со стороны Зеленского, при отъезде из Лондона повторившего все свои тезисы, с которыми ранее спорил Трамп. В частности, о несогласии на остановку огня без гарантий безопасности. Также Зеленский дал понять, что не уйдет с поста, что было явным ответом на намеки Майкла Уолтца и Майка Джонсона о желательности его ухода.

Что же до западной "партии войны", то в ней признают, что без Трампа вопрос Украины не решат. И явно пытаются сблизить свои позиции с его - в то же время пытаясь продавить президента США на военные гарантии.

Показательно, что по итогам саммита генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к перемирию. Он не уточнил деталей, но именно перемирие является первым и самым принципиальным условием Трампа насчет Украины.

И это еще один показатель того, что Европа без США явно не готова к продолжению полномасштабной войны в Украине, постепенно переходя в стадию торга по миру.

Европейцы не хотят поддерживать Украину без США и пытаются убедить Зеленского помириться с Трампом, пишет Euroactiv, подводя основные итоги саммита.

"Несмотря на обещания поддержки Украине, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил отношения с Вашингтоном, чем действовал бы дальше полностью без США", - пишет издание.

Однако, как мы уже писали, вероятность реализации задачи восстановления отношений Зеленского с Трампом крайне сомнительна. Как и попытка убедить Трампа отказаться от его плана скорейшего прекращения войны в Украине.