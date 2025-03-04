Белый дом официально подтвердил заморозку военной помощи Украине, о чем утром сообщили СМИ.

Об этом заявил старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер, передает CNN.

Говоря о приостановке помощи Украине, Миллер отметил, что Трамп использовал "кнут" для склонения президента Украины Владимира Зеленского к участию в мирной сделке президента США.

"Президент Трамп — единственный человек, единственный человек, говорящий о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда они могут использовать кнут. И в этом случае, я думаю, президент Трамп использует дубину, чтобы пойти и донести свою точку зрения до президента Зеленского, и она заключается в том, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", - заявил Миллер.

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома писали об остановке Соединенными Штатами всей военной помощи Украине.

В Польше уже подтвердили, что военная помощь Украине перестала поступать через аэропорт Ясенки в городе Жешув.