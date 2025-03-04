Демократы США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому перечить Дональду Трампу и ведут Украину к полному краху.

Такое мнение высказал обозреватель The New York Post Майкл Гудвин.

По его убеждению, в поведении Зеленского на встрече с президентом США могут быть виноваты сенаторы-демократы. Перед встречей с Трампом он виделся с демократами, которые выступают против республиканца. По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, он и его коллеги посоветовали Зеленскому отказаться от условий, которые предлагал Белый дом.

"Только что провел встречу с президентом Зеленским в Вашингтоне. Он подтвердил, что украинский народ не поддержит фиктивное мирное соглашение, при котором Путин получит все что хочет, а Украина не получит никаких гарантий безопасности", - сообщил утром в пятницу офис Мерфи в X (то есть накануне встречи с Зеленского и Трампа).

Спустя 40 минут Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры, откуда Трамп в гневе его выгнал.

Проведенная встреча с демократами "разрушает аргумент о том, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс якобы устроили "засаду" для Зеленского. На самом деле именно Зеленский пришел на встречу с заранее продуманной стратегией", считает Гудвин.

"Благодаря заявлению сенатора Мерфи стало ясно, что Зеленский изначально не собирался подписывать документ. Прислушавшись к откровенно политизированным советам демократов, а не к действующему президенту США, Зеленский предал своих соотечественников", - пишет он.

Гудвин подчеркивает, что в создавшейся ситуации Украине остается надеяться только на Европу.

"По крайней мере, на данный момент он (Зеленский - Ред.) оставил Украину без военной и дипломатической защиты, которую могла бы предоставить только Америка. Теперь ему остается надеяться на Британию, Францию и остальную Европу, которые, возможно, отправят Украине помощь в виде штруделя от немцев", – добавил обозреватель.

Напомним, после перепалки в Белом доме Зеленского и Трампа отношения Киева и Вашингтона обострились. Сегодня ночью США остановили военную помощь Украине.

Западные СМИ пишут о том, что президент Украины при этом не намерен извиняться перед главой Белого дома.