Глава Офиса президента Андрей Ермак созванивается с республиканскими конгрессменами и обещает, что Украина подпишет сделку по минералам.

Это следует из сообщения члена Палаты представителей Брайана Фицпатрика в соцсети X.

"У меня только что был долгий и продуктивный разговор один на один с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это минеральное соглашение будет подписано в короткие сроки, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и которое в конечном итоге и естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности. Европе придется активизироваться и выполнить свою часть работы, и для этого у них будут мандаты", – написал Фицпатрик.

В свою очередь Ермак подтвердил разговор.

Отметим, что Фицпатрик не входит в команду Трампа. Также он периодически критикует инициативы Белого дома по налаживанию отношений с РФ.

В то же время о контактах Ермака с официальными представителями Белого дома после скандала между Трампом и Зеленским никакой информации нет.

Более того, сегодня вечером Трамп снова выдал ряд жестких заявлений в адрес Зеленского и намекнул, что США могут потребовать его ухода.

Накануне Зеленский говорил,что Украина готова подписать сделку о недрах, а отношения с Трампом будут продолжаться.