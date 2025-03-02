Сорванное соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной на данный момент не рассматривается.

Об этом телеканалу CBS заявил американский министр финансов Скотт Бессант.

Также он сказал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало показать единство с Вашингтоном, подписав экономическое соглашение с США, но он решил всё "взорвать".

Между тем Трамп в своей соцсети Truth Social поделился мнением, в котором говорится, что "у Зеленского не будет другого выхода, кроме как уступить" США.

"Теперь у Зеленского не останется выбора, кроме как отступить и принять условия Трампа", - говорится в статье автора Майкла Маккьюна.

"Заключая сделку по полезным ископаемым, Трамп обеспечивает участие американцев в горнодобывающей отрасли Украины. Это предотвращает возможность вторжения России, поскольку нападение на Украину означало бы угрозу жизням американцев, а это то, что заставило бы США ответить.

Трамп сыграл на обе стороны, как мастер шахмат. В конечном итоге у Зеленского не будет другого выхода, кроме как уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет выиграть затяжную войну против России. И как только американские компании начнут добычу полезных ископаемых в Украине, Путин не сможет атаковать, не вызвав масштабных международных последствий", - говорится в тексте, которым поделился Трамп.

Ранее мы разбирались, грозит ли Зеленскому потеря власти из-за перепалки с Трампом.

Напомним, СМИ пишут, что в Европе требуют от Зеленского восстановить отношения с Трампом.