Слова президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме нанесли ущерб Европе.

Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва.

По его словам, во время визита в Белый дом Зеленский ухудшил взаимоотношения Европы с Соединенными Штатами.

"За всю историю дипломатии не было сцены столь гротескной, столь непочтительной, как та, что мы наблюдали в Овальном кабинете Белого дома. Я считаю, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу", - сказал президент Бразилии.

Он отметил, что вероятность того, что Европа будет нести ответственность за Украину и ее восстановление, вполне велика.

"Я сказал президенту Германии, что вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу", - добавил Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии заявил, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в продаже оружия для Украины зимой 2023 года.