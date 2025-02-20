Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в продаже оружия для Украины зимой 2023 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По его словам, в дальнейшем он также намерен придерживаться этой позиции.

"Я помню, что премьер-министр Олаф Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще. Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир", - сказал Силва.

Ранее западные СМИ сообщали, что у Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и других неевропейских стран.

Напомним, после разговора с Лулой да Силвой президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к переговорам Украины и России.

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