Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к переговорам Украины и России для достижения мира.

Об этом французский политик написал в соцсети Х.

"Только что разговаривал с президентом Лулой (президент Бразилии Лула да Силва - Ред.). Мы вместе верим, что мира в Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом. Мир возможен, и международное сообщество должно мобилизоваться", – заявил президент Франции.

Ранее сегодня Макрон сказал, что сейчас не собирается отправлять войска в Украину.

Также сообщалось, что президент Франции снова собирает лидеров европейских стран на саммит в Париже, чтобы обсудить Украину и безопасность Европы. Это будет вторая встреча за три дня.

Западные медиа назвали итоги первого саммита в Париже "разочаровывающими". Ни по одному ключевому вопросу, включая отправку миротворцев, договоренностей достигнуто не было.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.