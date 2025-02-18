Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает уже вторую за три дня срочную встречу лидеров европейских стран для обсуждения Украины и безопасности в Европе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди приглашенных стран – Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Напомним, ранее Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что их не позвали на первую встречу. В частности, президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что, пригласив лишь отдельные страны Европы, организаторы парижского саммита "показывают миру, что даже в рамках ЕС не все государства считают равными". По мнению Мусар, "это не та Европа", которая будет достойным партнёром для Соединённых Штатов.

При этом Словении снова нет в списке, который опубликовало агентство.

Также сегодня западные медиа написали о "разочаровывающих" итогах экстренного саммита европейских стран, который созвал президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже в ответ на требования президента США Дональда Трампа взять на себя вопросы безопасности Украины.

Ни по одному ключевому вопросу, включая отправку миротворцев, договоренностей достигнуто не было.

Как мы уже писали, отсутствие конкретных решений и результатов саммита может стать дополнительным аргументом для тех сил в Украине и в Европе, которые выступают за скорейшее завершение войны.