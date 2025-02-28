Церемонию подписания соглашения с Киевом по совместному контрою над добывающей инфраструктурой Украины отменил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

После этого американский министр финансов Скотт Бессант заявил, что Трамп определит, могут ли в дальнейшем быть предприняты новые попытки подписать договорённости с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Бессант раскритиковал Зеленского за публичные споры с Трампом перед журналистами, произошедший сегодня в Белом доме.

"Нельзя вести публичные переговоры с президентом США таким образом", – заявил чиновник Белого дома.

Министр финансов США отметил, что в ходе недавнего визита в Киев у него также были "эмоциональные разговоры" с Зеленским, однако они проходили за закрытыми дверями, а не под всеобщее обозрение.

Ранее мы публиковали официальное заявление Белого дома о Зеленском.

В частности, там сказано, что более половины украинцев хотят скорейшего окончания войны и считают, что Украина "должна быть открыта к уступке части территории в обмен на мир".

Напомним, как заявил Дональд Трамп после провалившихся переговоров в Белом доме, Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру".