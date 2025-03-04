В Верховной Раде, похоже, начинается брожение в связи с обострением отношений украинской власти с США.

Несколько народных депутатов опубликовали в Фейсбуке посты на эту тему.

Так, Никита Потураев из "Слуги народа" заявил, что парламент не принимал обращение к Дональду Трампу и Конгрессу с поддержкой мирных инициатив президента США, которое уже опубликовано на сайте Рады.

"Прошу обратить внимание представителей медиа: Верховная Рада Украины НЕ обращалась ни к кому в Вашингтоне или где-либо в США. Прошу не вводить общественность в заблуждение", - написал Потураев.

При этом само обращение остается на сайте. А вчера нардеп Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" подтвердила, что такое обращение было принято руководством Рады.

"Сейчас, когда наши отношения со стратегическим партнером - США - находятся на самой низкой точке, время исправлять ситуацию. Как сопредседатель фракции "ЕС" присоединилась к заявлению руководства ВР к Конгрессу США, в котором мы благодарим за помощь и призываем продолжить поддержку Украины", - сообщила Геращенко.

А сегодня глава депутатской группы "Разумная политика", экс-спикер Дмитрий Разумков призвал срочно создать парламентскую группу для переговоров с США, для чего он инициирует внеочередное заседание Рады.

"Соединенные Штаты Америки и народ США - это один из ключевых партнеров Украины. Без налаженного сотрудничества и постоянного диалога мы не сможем уверенно чувствовать себя на поле боя и на международной арене. Парламентская дипломатия - это важный инструмент, который мы должны использовать в условиях, которые сегодня сложились. У нас нет времени на промедление. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить ослабления помощи, сохранить единство с союзниками и укрепить нашу позицию на мировой арене. Сейчас нам нужно действовать вместе, чтобы защитить наше государство и его будущее", - пишет Разумков.

Напомним, отношения Киева и Вашингтона обострились после перепалки в Белом доме Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Сегодня ночью США остановили военную помощь Украине.

Вчера мы писали, что появилось заявление руководства парламента, в котором приветствуются начатые Трампом мирные переговоры.