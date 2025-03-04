В Белом доме после остановки поставок оружия Киеву продолжают критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет сделки о скорейшем завершении войны в Украине, но Зеленский противится этому и "кусает руку кормящего".

"Трамп хочет заключения сделки, он хочет, чтобы Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и трудолюбивым американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. Вы правильно сказали, что Зеленский был в шаге от подписания экономически важного для него документа. Но вместо этого он поставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего. США и американские граждане устали финансировать эту войну. Президент Трамп хочет добиться сделки (о завершении войны - Ред.). К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого", - сказала спикер в эфире телеканала Fox News.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.

По его словам, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент показал нежелание участвовать в мирном процессе. Вице-президент сказал, что Дональд Трамп сначала вел себя любезно, несмотря на "уколы и ложь" со стороны Зеленского.

Вице-президент предположил, что мирное соглашение по Украине "не сделает никого счастливым", и каждой стороне придется пойти на уступки.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Джей Ди Вэнс заявил, что лучший вариант - "дать американцам экономическую перспективу".

"Это гораздо лучшая гарантия, чем 20 тысяч военнослужащих из страны, которая не воевала 30 или 40 лет", - заявил Вэнс.

Он добавил, что европейцы должны убедить Владимира Зеленского в необходимости прекращения войны.

"Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров". Главное - это то, что они говорят в частном порядке. А они должны говорить Зеленскому, что кровопролитие, убийства и экономическое разрушение приносят всем только проблемы", - заявил Вэнс.

Напомним, как сообщили американские издания, Соединенные Штаты остановили всю военную помощь Украине. Речь идет в том числе и об оружии, которое уже отправлено и находится в дороге. До Украины оно не дойдёт.

Накануне Дональд Трамп заявил, что вариант остановки военной помощи Украине ещё не обсуждался, но дал понять, что его могут обсудить.

Мы разбирались в отдельном материале, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Трамп.