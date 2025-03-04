США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной, несмотря на информацию об остановке военной помощи.

Об этом сообщает корреспондент The Economist Олли Кэрролл на своей странице в Х со ссылкой на источники в Украине.

Украинские чиновники также заявили корреспонденту, что официально о прекращении помощи Украине американцы ничего не заявляли.

"Мне сказали, что до сих пор военное удушение со стороны Трампа ограничивается лишь освещением в СМИ. Это только начало, но изменений в обмене разведданными или других ключевых аспектах военной поддержки США не произошло. У меня нет информации, что приказ о прекращении поставок оружия не был отдан. Просто до сих пор не было никаких доказательств этого на местах", - написал Кэрролл.

Ранее западные СМИ сообщали, что была остановлена даже доставка техники, которая уже находилась в дороге.

На известие об остановке Соединенными Штатами военной помощи Украине комментарии на этот счет дали украинские народные депутаты и журналисты.

В отдельном материале "Страна" разбиралась, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия.