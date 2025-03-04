После остановки Соединенными Штатами военной помощи Украине в сети появились комментарии украинских народных депутатов и журналистов.

Публикуем некоторые реакции.

"Читаю утренние новости, единственное мнение, которое пока приходит, это срочно собраться на молитвенный завтрак", - пишет в соцсетях нардеп от "Слуг народа" Александр Федиенко.

Его коллега по фракции Макс Бужанский задается вопросом, "улыбаются" ли сегодня те украинские нардепы, которые "все эти три года войны разъезжали в Давосы, Лозанны и на прочие молитвенные завтраки, бесконечно широко улыбаясь от счастья на каждом фото".

"У меня нет и не может быть никаких вопросов к Соединенным Штатам, они действуют в своих интересах так, как считают нужным, я благодарен им за всю ту помощь, которая была оказана ранее.

Но есть вопросы к народным депутатам, которые все эти три года войны разъезжали в Давосы, Лозанны и на прочие молитвенные завтраки, бесконечно широко улыбаясь от счастья на каждом фото.

А чему вы улыбались? Я этот вопрос все три года задаю, просто интересно. До такой степени так и не поняли, что произошло 24 февраля, что улыбки от уха до уха? Или до такой степени счастливы, что даже 24 февраля не портило настроение?

Я не ищу крайних, просто интересно, продолжаете улыбаться, или с утра чуть меньше уже?" - пишет Бужанский.

Депутат из оппозиционной "Евросолидарности" Алексей Гончаренко считает случившееся "катастрофой".

"Это катастрофа, и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашего великого лидера", - написал он и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Реальность такова, что сейчас президент США – Трамп. Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем", - призывает Гончаренко и требует "добиться мира, а не капитуляции".

По мнению еще одного депутата от этой фракции Ирины Геращенко, "эйфория в соцсетях и эмоции постепенно утихают, накрывает реальность: отсутствие американской помощи в первую очередь почувствует фронт".

Она считает, что Европа американские поставки не возместит.

"Европейцы нас поддерживают и сочувствуют, но на лондонском саммите они четко дали понять очевидное: на данном этапе ЕС и Великобритания не способны заменить всю линейку американской военной помощи. Банковая должна была это знать и просчитывать каждую деталь американского турне", - пишет Геращенко.

Журналист Дмитрий Гнап, который сейчас служит в ВСУ, также увязал отказ в поставках оружия с провальным визитом Зеленского к Трампу.

"Нормально съездил, я считаю. Теперь, как и обещал один деятель, "украинцы будут воевать лопатами". Правда, не все. А те, кого поймают людоловы", - написал он.

Напомним, что после прекращения поставок оружия в Белом доме продолжают критиковать Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет сделки о скорейшем завершении войны в Украине, но Зеленский противится этому и "кусает руку кормящего".

Мы разбирались в отдельном материале, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Трамп.