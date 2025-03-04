В Евросоюзе отказались от решения о выделении 20 миллиардов евро военной помощи Украине.

Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, против поддержки Украины выступила Венгрия, упоминание помощи уже вычеркнули из текущей редакции документа, который будет представлен сегодня.

Будапешт поддерживает общий курс ЕС на укрепление обороны, однако выступил категорически против нового пакета помощи Украине.

Отмечается, что решение было принято еще до ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Не стоит ожидать, что ЕС предпримет значительные шаги, чтобы компенсировать пробел, оставленный США, когда европейские лидеры соберутся в четверг", - пишут корреспонденты Politico.

Напомним, что сегодня военную помощь Украине остановили Соединенные Штаты Америки. Речь идет в том числе и об оружии, которое уже отправлено и находится в дороге. До Украины оно не дойдёт.

При этом ранее Трамп заявил, что вариант остановки военной помощи Украине еще не обсуждался.

Как долго протянет Украина без американского оружия, мы анализировали в отдельном материале.