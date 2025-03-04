В администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что путем приостановки отправки оружия Украине Вашингтон хочет принудить Владимира Зеленского согласиться на скорейшее завершения войны, показав серьезность намерений и последствий, если Киев откажется это делать.



Список требований Трампа на данный момент относительно небольшой:

Извиниться публично и глубоко. Согласиться на прекращение огня в ближайшее время, отказавшись настаивать на гарантиях безопасности как на предварительном условии. США такие гарантии предоставлять не намерены. Подписать сделку о недрах.

Из околоправительственных кругов США время от времени звучат призывы к Зеленскому уйти в отставку, но официально такое условие разрешения конфликта в Белом доме отрицают. Хотя ранее Трамп настаивал на проведении выборов после прекращения огня, давая понять, что Зеленский на них проиграет.



Однако президент Украины пока не демонстрирует готовности даже к извинениям. Правда, Киев заверяет, что готов подписать соглашение о недрах, но в Белом доме уже дали понять, что этого недостаточно. Нужны извинения и движения к миру.



Побудит ли к этому Зеленского остановка поставок американского оружия?



Пока идущие с Банковой сигналы дают скорее отрицательный ответ на этот вопрос. Что подтверждают первые комментарии властей прекращения поставок, которые сводятся либо к осуждению приостановки, либо к заявлениями в духе: "Для нас это не смертельно, проживем и без оружия".



В украинском инфополе в последнее время также разгоняют тезис, согласно которому остановка поставок оружия критически на военных способностях Украины не скажется, а потому и идти на уступки Трампу нет никакого смысла.

С одной стороны, остановка американских поставок действительно моментально не скажется на ситуации на фронте, так как основное оружие в нынешней войне - это дроны, которые Украина производит по большей части сама. То есть логика у тех, кто призывает не обращать внимания на американцев, примерно такая: полгода продержимся точно, а там что-то, да изменится.



Но, во-первых, как считают эксперты и сами украинские военные, в перспективе нескольких месяцев последствия остановки помощи могут быть значительными (особенно в сфере ПВО) и серьезно ухудшат положение ВСУ на поле боя, а значит, и переговорную позицию Киева. То есть ситуация для Украины в случае длительного прекращения поступлений американского оружия точно не улучшится, но наверняка ухудшится, поэтому оттягивать решения на потом - крайне рискованная стратегия.



Во-вторых, остановка поставок оружия – далеко не самый сильный инструмент воздействия на украинские власти, который есть в арсенале у США и который они могут применить, если конфликт между Киевом и Вашингтоном не разрешится.



Куда более быстрые и серьезные последствия будут, если Трамп задействует санкционный режим против украинских властей и Украины. Как мы уже писали, это могут быть персональные санкции в отношении военно-политического руководства Украины, а также возбуждение против ближайшего окружения Зеленского уголовных дел. Это могут быть и секторальные санкции против украинской экономики, отдельных предприятий и банков, чтобы парализовать их расчеты в долларах и внешнеэкономическую активность - то есть те санкции, которые раньше вводили против РФ, что для Украины может иметь катастрофические экономические последствия.

Пока никто об этом речи на официальном уровне не ведет, хотя директор ФБР Каш Патель уже заявил, что поручил Конгрессу расследовать, на что были потрачены сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву в качестве помощи, назвав Украину "местом отмывания денег и коррупции". Однако если конфликт Зеленского с Трампом из-за нежелания украинских властей заканчивать войну будет углубляться, то исключать ничего нельзя.

Самое опасное для Киева, если Трамп кардинально поменяет позицию в отношении Украины.

Сейчас позиция у него примерно такая: каждая из сторон должна пойти на уступки для скорейшего достижения мира. Что означает не только согласие Киева с российским контролем над захваченными территориями, но и отказ Москвы от некоторых своих условий - например, требования сократить численность ВСУ.

То есть параметры предлагаемого Трампом мирного решения в их нынешнем виде – это отнюдь не капитуляция Украины, а сохранение ее государственности и прекращение кровопролитной войны, от которой в первую очередь страдают сами украинцы.



Однако если конфликт Киева и Вашингтона усугубится и перерастет в прямую конфронтацию, то концепция у Трампа может поменяться. Он может начать воспринимать Украину как врага, поражение которого в нынешней войне станет его победой, а также уроком всему остальному миру, что бывает с теми, кто не уважает Америку и ее президента. И возможностей у США помочь России нанести Украине поражение более чем достаточно. Помимо санкций это может быть, например, помощь в спутниковой разведке и в определении целей для нанесения ударов в Украине. Или даже нечто большее в плане военной поддержки.

То, что США когда-нибудь станут помогать России воевать против Украины, сейчас выглядит абсолютнейшей фантастикой. Однако еще недавно мало кто верил в остановку поставок американского оружия Киеву и в то, что Трамп назовет Зеленского диктатором. А публичную перепалку между президентами в Белом доме и вовсе никто вообразить себе не мог.

Поэтому стратегия не идти навстречу Трампу, стоять на своем и тянуть время для украинских властей, повторимся, крайне рискованная, чреватая такими вариантами, о которых сейчас даже подумать сложно.

Возможно, Зеленский надеется, что Трампа снесут сами американцы, что его похоронит груз проблем в отношениях с другими странами и внутри самих США. Однако пока эти надежды сродни тем, которые питали на протяжении последних трех лет в отношении России: дескать, она вот-вот рухнет. Конечно, при определенных обстоятельствах теоретически это может случиться. Но пока не случилось и неизвестно, случится ли вообще.



То же самое с вероятным крахом Трампа: исключать его нельзя, но это не точно. А если Трамп продолжит руководить Америкой, а Зеленский продолжит свою нынешнюю линию, то Украина может столкнуться с очень тяжелыми последствиями. Потому можно допустить, что позиция Киева по ключевым пунктам разногласий с Вашингтоном все-таки претерпит изменения.