Близкий к Дональду Трампу американский бизнесмен Илон Маск призвал Владимира Зеленского уйти из власти, уехать из Украины в нейтральную страну и взамен получить амнистию.

Об этом он написал в своей соцсети Х.

Так миллиардер Трампа прокомментировал сторонний пост в Х американского политического обозревателя правого толка Рогана О'Хэндли с таким текстом: "Зеленский знает, что если война закончится, его власть закончится".

"Правда", - согласился Маск.

"Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", - добавил бизнесмен.

Вчера Трамп заявил, что противники установления мира в Украине "не задержатся надолго", в чем многие усмотрели намек на уход Зеленского.

Также он не раз критиковал Зеленского за отказ проводить выборы и говорил о его непопулярности среди населения.

"Он отказывается проводить выборы. Его рейтинг в реальных украинских опросах низкий. Ну как можно быть популярным, когда каждый город разрушается? Трудно быть популярным. Кто-то сказал: "О нет, его рейтинги хорошие". Да бросьте. Каждый город превращен в руины", - сказал Трамп во время бизнес-конференции в Майами.