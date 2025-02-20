Рейтинг Владимира Зеленского существенно снизился и сейчас составляет 15,9%. Именно столько украинцев проголосовали бы за него на выборах президента, если бы те состоялись сейчас.

Об этом свидетельствует исследование украинской компании политической социологии Socis.

По данным Socis, рейтинг президента снижался почти весь прошлый год. Только летом он поднялся на 1%, а в целом же упал с 21,7% в феврале 2024 года до 15,9% в текущем месяце.

Первое место в рейтинге предвыборных симпатий занимает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его рейтинг тоже падал в начале 2024 года, когда его уволили с поста главнокомандующего ВСУ и он надолго исчез из информационного пространства, однако осенью начал расти и сейчас составляет 27,2%.

Другими словами, в первом туре туре выборов Зеленский занял бы лишь второе место, уступив Залужному.

На третьем месте идет экс-президент Петр Порошенко с 5,8%, затем следуют Кирилл Буданов, Андрей Билецкий, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и Сергей Притула.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп потребовал провести выборы в Украине и заявил о низком рейтинге Зеленского на уровне 4%.

Зеленский парировал, что это неправда, сославшись на опрос КМИС, который дал ему 57% доверия.