После вчерашнего скандала на встрече Зеленского с Трампом общепринятым стало утверждение, что он резко усилил позиции Путина.

"Единственный победитель – Путин", - заявляется в десятках публикаций в СМИ.

Однако, каким именно образом он может обратить перепалку в Белом доме в свою пользу?

Мы уже писали, что у Путина сейчас две главные задачи.

Задача-максимум: с помощью Трампа принудить Киев к завершению войны на выгодных для Москвы условиях.

После конфликта в Белом доме вероятность реализации этой задачи увеличилась, однако только в случае, что Вашингтон сможет "дожать" Зеленского и заставить пойти его на завершение войны. Что далеко не факт.

Задача-минимум: сделать так, чтоб именно Зеленский в представлении Трампа стал той стороной, которая препятствует скорейшему миру. И эта задача, усилиями самого Зеленского, выполнена практически на 100%. Трамп прямым текстом уже говорит – "Путин хочет мира, а Зеленский хочет войны".

К каким практическим последствиям это может привести? Можно выделить четыре из них.

Первое – отказ Трампа выделять новую помощь Украине. Это наиболее вероятное последствие скандала. Тем более, что президент США и до того давал понять, что он не хочет больше тратить миллиарды долларов на помощь Киеву.

Второй – прекращение отправки оружия Украине из пакетов, которые были утверждены еще при Байдене. Изначально, судя по комментариям из Белого дома, у Трампа блокировать поставки не хотели, чтоб не ослаблять переговорную позицию США и Украины. Однако после демонстративного нежелания Зеленского идти на прекращение огня, концепция в Вашингтоне может поменяться и поставки оружия могут быть прекращены в качестве фактора "принуждения к миру" Зеленского. В американских СМИ уже пишут, что Трамп рассматривает возможность прекращения помощи, но какое будет принято решение – пока непонятно. Но сам Трамп уже дал вчера понять, что, в случае отказа от мирного соглашения, помощь Украина больше не получит.

Третье – жесткие меры воздействия Вашингтона на украинские власти. Арсенал у США большой. Начиная от персональных санкций в отношении военно-политического руководства Украины, а также возбуждения против него уголовных дел, и заканчивая секторальными санкциями против украинской экономики, отдельных предприятий и банков, чтоб парализовать их расчеты в долларах и внешнеэкономическую активность (то есть, те санкции, которые ранее вводились против РФ). Пока нет признаков того, что США готовы подключить против Киева это "орудие главного калибра". Но если конфликт Зеленского с Трампом продолжит разрастаться, то ничего исключать нельзя.

Четвертое – отмена санкций против России. До сих пор Трамп заявлял, что санкции будут отменены только после завершения войны, а недавно некоторые из них продлил еще на год. Очевидно, что Белый дом рассматривал санкции, как один из рычагов влияния на Москву в ходе переговоров о завершении войны в Украине. Но если Трамп говорит, что проблема в достижении мира не в Путине, а в Зеленском (то есть Москва уже и так согласна на мир, а все дело тормозит Киев), то у Кремля появляется возможность попытаться санкции отменить еще до окончания войны, в ответ отменив свои санкции против США. С аргументом "отношения между нашими странами не могут быть заложником нежелания Зеленского завершать войну".

Даже частичная отмена американских санкций могла бы дать большой эффект. Например, отмена (или отсрочка начала действия) санкций против нефтегазового сектора РФ, которые недавно ввел Байден. Они заработают в полную силу с 12 марта, но уже сейчас оказывают воздействие на российскую экономику – останавливаются заводы по СПГ, сокращается экспорт нефти в Индию и т.д. Поэтому не исключено, что Москва попытается добиться отмены этих санкций, взамен отменив часть своих санкций против США или же инициировав совместные крупные проекты по разработке месторождений и в нефтегазовом секторе. Неизвестно – получится ли по итогу снять санкции, но если получится, то это станет огромным бонусом для РФ от вчерашнего скандала.