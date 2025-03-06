Вчерашнее заявление Белого дома о том, что США не будут возобновлять поставки оружия Украине и обмен разведданными до тех пор, пока украинские власти не согласятся на переговоры с РФ и не будет определена их дата, лишило смысла прежнюю тактику украинских властей по торпедированию переговорного процесса выставлением различных условий на которые заведомо не согласны либо США, либо РФ (гарантии безопасности, миротворцы и т.д.).



Вашингтон дал понять, что это уже не сработает, и даже "покаянное" послание Зеленского Трампу с выражением "сожаления" ситуацию принципиально не поменяло и блок на поставки оружия не сняло. Американские СМИ пишут, что не снимет его и подписание сделки по недрам. Главное условие возобновления помощи - согласие Киева на скорейшее завершение войны. Причем не только словом, но и делом (то есть - начало переговоров).

Судя по всему, украинские власти ещё попытаются сорвать процесс "обходным маневром" - попытавшись вместе с Францией убедить Трампа принять "мирный план", первым этапом которого будет мораторий на воздушные удары. Расчет на то, что от этого сразу откажется Москва и, таким образом, мирное урегулирование зайдет в тупик еще даже до начала переговоров, а США возобновят помощь Украине.

Еще одна надежда украинских властей и западной "партии войны" - на внутреннее давление внутри США (не только со стороны демократов, но и части республиканцев) на Трампа, чтоб он возобновил поддержку Украины и свернул переговорный процесс с Россией.

Но если Белый дом не поведется на "мирный план" Зеленского-Макрона, и не изменит позицию, несмотря на внутреннее давление, то Киев окажется перед выбором: либо продолжать прежнюю линию (и воевать дальше без американской помощи и разведданных), либо соглашаться на переговоры с РФ.



В случае если Зеленский примет решение воевать дальше без помощи США, основная надежда будет на поддержку Европы.



Оттуда звучит сейчас много ободряющих речей. Собственно, вчерашнее выступление Макрона как раз и преследовало цель показать Зеленскому, что "Европа не бросит", и побудить его не соглашаться на предложения Трампа по переговорам с РФ и прекращению огня.



Однако проблема в том, что кроме слов пока Европа мало что может предоставить в плане компенсации американской помощи. Недавний саммит в Лондоне продемонстрировал, что европейцы не готовы к длительной поддержке Украины в войне без помощи США. Потому Стармер и побуждал Зеленского выразить сожаление Трампу и признать его "сильное лидерство" в расчете на восстановление отношений.



Наконец, что еще более важно, у самих европейцев есть свои проблемы с США. В первую очередь – это угроза Трампа ввести пошлины против европейских товаров, что станет сильнейшим ударом по экономике ЕС. И прямая поддержка со стороны Европы "антитрамповской линии" Зеленского (если он ее выберет) может только ускорить введение Вашингтоном пошлин против Евросоюза.



Это может стать сильным фактором, влияющим на решения европейцев относительно дальнейшего хода войны и мирных инициатив Трампа.