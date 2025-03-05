На следующей неделе Париж соберёт начальников военных штабов стран, которые готовы "гарантировать будущий мир в Украине".

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон объявил в обращении к французской нации, которое посвящено российско-украинскому конфликту и международной ситуации в целом.

Макрон в своем обращении заявил, что мир "не может быть построен любой ценой под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".

Также он высказал мнение, что мир вернётся в Европу только с "утихомиренной Россией".

Ранее французский лидер рассказал, что предлагал Москве и Киеву мораторий на обстрелы вместо перемирия.

"В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдут несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил", – сообщил Макрон.

Напомним, на третьем чрезвычайном саммите, инициированном Францией, ЕС снова не согласовал отправку войск в Украину.

Судя по тому, что сказал президент Литвы Гитанас Науседа, эта телеконференция так же не привела к каким-либо совместным решениям западных союзников Киева.