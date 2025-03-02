Евросоюз на саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине нового масштабного пакета финансовой помощи на сотни миллиардов евро. Однако реализация такого проекта займет годы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune.

"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и поручить Еврокомиссии как можно скорее запустить программу масштабного совместного финансирования, ведь речь идет о нашей безопасности. Речь идет о финансировании в сотни миллиардов евро. Лидеры стран ЕС обсудят также создание архитектуры европейской безопасности", - заявил президент Франции.

Макрон признал, что реализация такого проекта займет годы, из-за чего Европе необходимо осуществить все, чтобы сохранить поддержку со стороны США.

Напомним, западные СМИ писали, что в Европе призывают президента Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом.

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